Vystúpte so svojho tieňa a nebojte sa odhaliť svoju sexuálnu orientáciu, vyzval hráčov tréner Southgate

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate dúfa, že homosexuálni futbalisti „čoskoro vystúpia“ z tieňa a odhalia svoju sexuálnu orientáciu. Tvrdí, to by to malo „obrovský dopad na spoločnosť“.

Tréner vyzval na „Coming out“

„Mužstvá a hráči by s tým nemali problém. Svojich spoluhráčov by po ‚priznaní sa‘ prijali a objali. Futbalisti sa však boja reakcií zvonku a od fanúšikov,“ povedal Southgate v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.

Päťdesiatdvaročný rodák z Watfordu v minulosti v Aston Ville hrával s Nemcom Thomasom Hitzlspergerom, ktorý sa po skončení kariéry priznal, že je homosexuál. „Nemyslel som si o ňom, že je gay, ale keď to oznámil, bolo to niečo úplne normálne,“ dodal Southgate.

Práva homosexuálov témou MS v Katare

Anglický lodivod, ktorý na vlaňajších majstrovstvách Európy priviedol výber „Albiónu“ do finále, sa domnieva, že na „vystúpenie z tieňa“ je vhodný čas, pretože európske tímy nikdy neboli také tolerantné, multikultúrne a multináboženské ako dnes.

„Samozrejme, že sa vždy nájdu homofóbi… Dúfam však, že gayovia sa čoskoro ukážu, pretože by to malo obrovský dopad na spoločnosť,“ poznamenal Southgate.

Práva homosexuálov sa stali témou majstrovstiev sveta v Katare, keďže vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú v tejto konzervatívnej krajine Perzského zálivu kriminalizované. Kapitán Anglicka Harry Kane i ďalší lídri európskych účastníkov šampionátu budú mať na rukávoch kapitánske pásky s antidiskriminačným odkazom.