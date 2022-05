Výtržníci sa vyhrážali vodičovi električky zabitím, musel sa zamknúť v kabíne

Štyria výtržníci sa na Hlavnej stanici v Bratislave vyhrážali vodičovi električky zabitím. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 24. apríla vodič električky po tom, ako ukončil svoju jazdu na Hlavnej stanici, spozoroval muža, ktorý kopal do odpadkového koša. „Muža vyzval, aby s tým prestal. Ten na výzvu reagoval vulgárne a pridali sa k nemu ďalšie tri osoby, ktoré sa vodičovi električky vyhrážali zabitím,“ uviedla polícia.

Agresivita sa u útočníkov postupne stupňovala do intenzívneho verbálneho útoku a taktiež začali kopať a udierať päsťami do električky. „Vodič električky sa zamkol v kabíne. Jednému z páchateľov sa však podarilo dostať do električky ešte pred zatvorením dverí a snažil sa dostať do kabíny,“ konštatuje polícia. Ostatní páchatelia naďalej poškodzovali električku, pričom jeden z nich poškodil stierač. Páchatelia následne z miesta odišli.

Policajti zadržali štyroch páchateľov podozrivých z útoku krátko po polnoci a eskortovali ich na policajné oddelenie. Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I.