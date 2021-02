Vytvorte si z domova miesto, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne

Domov je pre mnohých z nás miestom, kde sa vždy radi vraciame a cítime sa v ňom bezpečne. V súčasnej situácii sa pre mnohých ľudí stal aj pracoviskom alebo akademickou pôdou. Pre mnohých z nás je to tiež priestor, ktorý zažil cyklus viacerých generácií a milujeme ho práve pre túto úžasnú energiu. V praxi sa žiaľ ukazuje, že nie každý domov je takým miestom, zmeniť to však môžeme len my sami. Takéto zmeny si od nás vyžadujú obrovské úsilie a neraz spustia vlnu zmien aj v ostatných životných oblastiach. Ako ľudia sa veľmi často snažíme vyhýbať týmto turbulenciám, lebo kdesi vo vnútri celkom správne tušíme, čo všetko nás čaká a my buď nevieme ako, alebo sa nám do toho nechce.

Sme tvorcami nášho sveta

Každý z nás je jedinečný a formovaný inými rodinnými pomermi, v rámci ktorých sme vyrastali s rôznymi presvedčeniami a vzorcami, akí by sme mali byť a ako by sme mali žiť. Na svete však nenájdeme dvoch navlas rovnakých ľudí, čo sa odráža aj v našich pohľadoch na život a spôsobe, akým ho žijeme. Na základe týchto atribútov si každý z nás vytvára svoju vlastnú realitu a tak možno povedať, že na svete je toľko realít, koľko je tu ľudí. Dôležité je preto spoznať sám seba a vytvárať si svoj život podľa hodnôt, ktoré nám prinášajú radosť, hojnosť, kreativitu a harmóniu vo všetkých sférach, ako aj naplnenie z práce, ktorú vykonávame a našich záľub. Mnohí z nás možno až teraz začali trošku viac vnímať dôležitosť takejto tvorby. To však vôbec nevadí, pretože každý deň je novým začiatkom a v každom momente môžeme začať meniť všetko, čo sa nám v našom živote nepáči.

Hojnosť si musíme dovoliť

Spokojnosť a rovnováhu vždy začíname budovať v jednom bode a postupne pridávame ďalšie kúsky puzzle, ktorými dotvárame celý obraz. Aj na materiálnu hojnosť máme nárok bez splnenia akýchkoľvek kritérií. Len preto, že sme ľudia a tým, že žijeme, máme nárok sa mať dobre po všetkých stránkach. Akákoľvek hojnosť nie je vyhradená len pre špeciálnu skupinu ľudí, treba však povedať, že aj na hojnosti musíme pracovať. Prvým krokom je pritom samotná snaha uveriť tomu, že si materiálnu hojnosť zaslúžime a následne si ju naozaj povoliť. „Dovoľujem sám sebe, aby ku prišla hojnosť na všetkých úrovniach“. V ďalšom kroku môžeme vyhľadať oblasť, v ktorej nájdeme naplnenie a vďaka vášni a kreativite nám už pôjde celý proces ako po masle. Zázraky sa dejú, avšak od nás sa pritom vždy vyžaduje aj kus práce, odvahy, prekonanie vlastnej komfortnej zóny a určitých limitov, ku ktorým neodmysliteľne patrí veľká dávka vytrvalosti a trpezlivosti.

Príjemný a bezpečný domov sú puzzle, ktoré si musíme poskladať sami

Pri predstave domova si mnohí z nás vybavia priestranný dom, ktorý je útulne zariadený, vo vnútri horí oheň v krbe a z kuchyne sa vinú lákavé vône s láskou pripravených domácich pokrmov. K tomu rýchly pohľad do nádherne rozkvitnutej záhrady, ktorá ponúka chutné ekologicky dopestované plodiny, pričom celú atmosféru dopĺňajú hlasné výkriky hrajúcich sa detí alebo priateľov, s ktorými ste sa rozhodli niečo dobré si spolu ugrilovať alebo sa zabaviť pri dobrej hudbe, rozhovore či tanci. Fantázii sa medze nekladú a mnohí ľudia si vo svojich domovoch budujú aj osobné wellness či luxusné bazény, vírivé vane alebo sauny. Vlastný bazén, na mieru prispôsobená vírivka čí bylinná sauna tak môže dokonale dotvárať aj atmosféru vášho domova, kde vždy radi privítate a pohostíte vašich blízkych, kolegov alebo priateľov.

Nebojte sa experimentovať

Ešte v nedávnej minulosti sa naše domovy často podobali ako vajce vajcu, čo bolo čiastočne spôsobené slabou ponukou materiálov a dostupných prevedení na trhu. V súčasnosti je však už situácia úplne iná a mnohí z nás si vytvárajú svoje domovy na základe vnútornej inšpirácie, ktorá často predčí všetky naše očakávania a na svete je dielo, ktoré prekvapí aj samotného návrhára. Nebojte sa experimentovať vo vlastnom domove a vytvárať si netradičné riešenia a používať odvážne kombinácie farieb, materiálov a tvarov. Na svete nikdy nie sme sami a tak, ako je dôležité požiadať o pomoc pri riešení našich vnútorných kríz a problémov, rovnako môžeme osloviť odborníkov v oblasti tvorby, ktorí nám pomôžu zhmotniť naše predstavy.

Nebojme sa požiadať o pomoc

Pri množstve súčasných povinností je veľmi dôležité stanoviť si priority a tým venovať svoj čas. Ostatné môžete odložiť, alebo zveriť do rúk iným profesionálom. Aby sa váš domov stal naozaj miestom, ktoré je pre vás príjemné a bezpečné, musia sa tieto energie odrážať v prvom rade od vás. Práca na sebe je tak základným pilierom akéhokoľvek úspechu. Skúsení profesionáli vám pri tom radi umyjú okná, podlahy a vyčistia aj iné priestory, na ktoré vám v dôsledku iných povinností neostáva čas. Veľakrát sme to len my, kto manipulujeme sami so sebou tým, že si neustále vytvárame nejaké „musím“. Nechajme preto niektoré „musím“ na iných a venujeme čas sami sebe, svojim blízkym, deťom, rodičom, priateľom a postupne všetko zapadne na svoje miesto.

Vyskladajte si váš domov podľa vašich predstáv

Každý z nás je odborník v niečom inom a zaujímajú nás rôzne oblasti. Preto aj väčšina spoločností, ktoré ponúkajú služby pod jednou strechou, spolupracujú v rámci tohto konceptu s odborníkmi v danom sektore, a tým vo výsledku prinášajú vysoko kvalifikovanú prácu. Ak hľadáte napríklad kvalitné vstupné posuvné brány pre váš domov, odporúčame vám profesionálov, ktorí sa špecializujú na tieto riešenia a predstavia vám praktické tipy a riešenia posuvných brán vhodné pre vašu stavbu. K rodinnému domu, reštaurácii, ale aj mnohým ďalším stavbám tiež neodmysliteľne patria terasy. Tie sú vždy namáhané v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok, ako aj častým používaním. WPC terasové dosky predstavujú ideálne exteriérové podlahy, ktoré v sebe spájajú krásu dreva a odolnosť plastu. Vyskúšajte toto riešenie, ktoré vás prekvapí svojím dizajnom aj ďalšími vlastnosťami.

Foto: Klient

Vymaľujeme aj vyčistíme váš domov či ste v Bratislave alebo v Prahe

Každá stavba potrebuje vymaľovať a neraz tomu predchádza najprv náročné odstraňovanie pôvodných náterov spojené s nutnosťou ošetriť daný priestor proti plesniam alebo iným nečistotám. Využite ponuku týchto služieb a nechajte maliarske práce v Bratislave na profesionálov. V súčasnosti je možno ešte dôležitejšie, ako inokedy, aby boli aplikované nátery hygienické a vydržali vám dlho bez poškodenia. Ani upratovať nemusíte vy sami. Objednajte si služby profesionálov, ktorí vám pomôžu. V ich ponuke nájdete čistenie podláh v Prahe, okien aj celých bytových, domových či kancelárskych priestorov. Takéto čistenie prebieha vždy v súlade s vašimi časovými možnosťami, pomocou najmodernejších technológií a špeciálne vyškolených pracovníkov, ktorí majú potrebné skúsenosti aj know-how. Pokiaľ si neviete poradiť s čistením okien alebo presklených plôch vo výškach, aj tieto práce odporúčame z hľadiska bezpečnosti a kvality zveriť do rúk odborníkom.

Nech je váš domov plný lásky a teší vás aj pohľad naň

Voľba medzi materiálnym a nemateriálnym v praxi neznamená vybrať si jedno alebo druhé. Pokoj v duši a harmónia na všetkých úrovniach sa odráža v našom materiálnom svete, ktorý si vytvárame my sami naším myslením, cítením a konaním. Preto luxusný bazén nemusí byť len u susedov na záhrade a príjemný a bezpečný domov nepramení len z materiálnej hojnosti. Rovnováha musí byť všade a pre každého z nás to znamená niečo iné. Zdravie, šťastie a radosť sa nedajú kúpiť, pretože sú priamym výsledkom našej snahy. Neprichádzajú k nám sami od seba, pretože pre šťastie, radosť a lásku sa rozhodujeme v každej chvíli nášho života a spolu s nimi k nám prichádza zdravie a hojnosť na všetkých úrovniach.

