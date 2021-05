Vyvarujte sa šoférovaniu so zlým zrakom

Zhoršený zrak, obmedzené periférne videnie či zelený zákal. To je len niekoľko ťažkostí, ktorými môžu šoféri trpieť a nemusia ani o tom vedieť. Myslíte preto na svoju bezpečnosť. Šoférovaním so zlým zrakom totiž ohrozujete seba, svojich blízkych ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Bezchybný zrak je pre šoférovanie nevyhnutnosťou. Podľa zverejnených štatistík najviac smrteľných dopravných nehôd sa udeje večer a v noci. Východ, západ slnka, šero, tma či hmla namáhajú sústredenie vodiča ako aj jeho zrak. Ak trpí nejakou očnou vadou, počasie tieto vady ešte viac zvýrazní. Výsledkom je únava či strata koncentrácie. Sú to pritom najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Mnoho šoférov si neuvedomuje, že má problémy so zrakom. Často sa stretávame s tým, že svoje schopnosti preceňujú. Medzi prvé príznaky patria unavené oči, častejšia bolesť hlavy, ostrenie na vzdialenejšie predmety či neschopnosť šoférovať za tmy,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov.

Ak nie ste si istý či váš zrak je v poriadku, môžete si urobiť jednoduchý test. Skúste na autách pred sebou za dobrých svetelných podmienok prečítať ich ŠPZ najmenej zo vzdialenosti 25 metrov. Ide o približne 5 násobok dĺžky vášho auta. Ak ŠPZ dokážete bez väčších ťažkostí prečítať, váš zrak by mal byť v poriadku. Ak sa na rozoznanie značiek musíte namáhať a zaostrovať je lepšie vyhľadať lekára.

Foto: Alensa

Pozor na binokulárne videnie

Jedným z častých problémov šoférov je aj binokulárne videnie čiže schopnosť vidieť predmet oboma očami súčasne a koordinovane. V skutočnom živote sa porucha prejavuje ako zlý odhad vzdialenosti, rozostretie zraku alebo bolesti hlavy. Zlý odhad vzdialenosti je problémom najmä pri parkovaní či predbiehaní áut. Porucha binokulárneho videnia sa vyskytuje aj u ľudí, ktorí na prvý pohľad vidia bezchybne. Zistenie tejto poruchy je náročnejšie, pretože často nebýva predmetom preventívnych prehliadok.

Foto: Alensa

Posúdenie lekárom

Očné vyšetrenie je podmienkou pre získanie vodičského oprávnenia. Ak váš zrak nie je v poriadku a potrebujete nejakú dioptrickú pomôcku, na vodičskom oprávnení (položka 12) máte túto skutočnosť zaznamenanú.

Značka Vysvetlivka 01.01 Okuliare. 01.02 Kontaktné šošovky. 01.06 Kombinácia okuliarov a šošoviek.

Ak vás zastavia policajti a vy máte zhodou okolností kontaktné šošovky, ale na vodičskom oprávnení máte vyznačené, že nosíte okuliare, môžu vám udeliť pokutu až do výšky 60 eur. Po získaní vodičského oprávnenia zákon vyžaduje ďalšiu očnú prehliadku až po dovŕšení 65 roku života. Po dovŕšení tohto veku sú vodiči povinní každé dva roky chodiť na preventívnu kontrolu svojho zraku. „S pribúdajúcim vekom naše oči strácajú schopnosť zaostrovať či rozlišovať detaily za šera. Rovnako ťažšie znášame v noci svetlá protiidúcich áut. K tomu sa môžu pridať aj ochorenia ako je zelený či sivý zákal,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková optometristka Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov.

Najmä večer

Dopravné nehody sa najčastejšie stanú medzi 18 hodinou až 6 hodinou ráno. Dôvody sú jednoduché. „Stmievanie a šero spôsobuje, že vlnová dĺžka svetla sa skracuje. Svetlo sa tak viac láme pred svietnicou. Výsledkom je stav, ako keby sa vám dočasne zhoršilo videnie do diaľky. Je vhodné preto používať polarizované slnečné okuliare. Ak nosíte dioptrie, vhodnou voľbou sú fotochromatické okuliare. Dobrým pomocníkom je aj antireflexná vrsta,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk.

Foto: Alensa

Špeciálne úpravy šošoviek

Polarizované šošovky – ak šoférujete, polarizované šošovky by ste mali mať vždy po ruke. Špeciálny filter zabraňuje nepríjemnému odrazu slnečného svetla priamo do očí a následnému oslepeniu. Táto situácia vás núti prižmúriť oči. Slnečné lúče tak znižujú vašu viditeľnosť a videnie môže byť v niektorých situáciách nejasné a dokonca až bolestivé. Polarizované okuliare zabraňujú tomu, aby horizontálne žiarenie prenikalo do očí a tým chránia váš zrak. Vďaka tejto užitočnej funkcii môžete vidieť jasnejšie farby, máte lepší kontrast a eliminujete odlesky. Polarizované šošovky môžete mať jednak na slnečných ako aj dioptrických okuliaroch.

Fotochromatické (samozafarbovacie) šošovky – mnohí z nás volia samozafarbovacie dioptrické sklá. Dôvod je veľmi jednoduchý. Jedny okuliare môžete používať pri rôznych svetelných podmienkach. A to aj v prípade, že vám svieti silné slnko, šoférujete v tme, alebo vychádzate práve z tunela. Dioptrické okuliare s takýmito vlastnosťami dokážu stmavnúť až na úroveň slnečných okuliarov. Keď sa ocitnete v prítmí, okuliare vyblednú do pôvodnej podoby.

Antireflexná vrstva – šoférovanie v noci je namáhavé aj pre vaše oči. Dobrým pomocníkom je práve antireflexná vstva. Tá efektívne eliminuje odrazy a záblesky svetiel, zvyšuje kontrast videnia a znižuje únavu očí. Táto úprava súčasne odpudzuje mastnoty na šošovkách. Vďaka nej tak viete udržať okuliare čisté po dlhší čas. Antireflexná vrstva môže byť pridaná na všetky dioprické okuliare.

