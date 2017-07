Aktualizované: Vyžrebovali 3. predkolo Ligy majstrov, súpera spoznala aj Žilina

aktualizované 14. júla o 14:23

NYON 14. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový majster MŠK Žilina sa v prípade postupu stretne v 3. predkole Ligy majstrov 2017/2018 s úspešným z dvojice 2. predkola Malmö FF (Švéd.) – Vardar Skopje (Maced.). Rozhodol o tom piatkový poludňajší žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

“Šošoni” sa sústredia na odvetu v Kodani

V prvom zápase sa na severe Európy v Malmö zrodila remíza 1:1. Žilinčania na domácom ihrisku prehrali 1:3 s dánskym šampiónom FC Kodaň v stredajšom prvom zápase 2. predkola, odveta je na programe 19. júla o 19.30 h.

“My v prvom rade myslíme na budúcotýždňovú odvetu v Kodani. Musíme nabrať silu, aby sme sa pokúsili uspieť a zvládnuť súboj v dánskej metropole. Koncentrujeme sa na tento zápas,” uviedol pre agentúru SITA v reakcii na žreb 3. predkola Ligy majstrov tréner MŠK Žilina Adrián Guľa a pokračoval: “Dovolím si však tvrdiť, že náš súper v druhom predkole FC Kodaň je v súčasnosti ťažší protivník ako niekto z vyžrebovanej dvojice na tretie predkolo. Ak by nám to vyšlo a išli cez dánskeho šampióna ďalej, o čo sa budeme veľmi usilovať, je to v podstate jedno, či by sme následne hrali proti Malmö alebo Vardaru Skopje. Šanca na postup by bola značná.”

V súvislosti s úradujúcim švédskym šampiónom je zaujímavé, že vedenie Malmö FF sa začiatkom tohto kalendárneho roka interesovalo o služby obrancu žilinského mužstva Denisa Vavra. Slovenský mládežnícky reprezentant a účastník ME do 21 rokov v Poľsku však na sever Európy neprestúpil, kluby sa nedohodli na výške odstupného – vtedy šlo o sumu na úrovni 1,5 milióna eur.

MŠK Žilina a FC Kodaň boli nasadené

Dvojica MŠK Žilina – FC Kodaň figurovala počas piatkového žrebu 3. predkola v Nyone medzi nasadenými mužstvami. Prvé zápasy 3. predkola odohrajú v termíne 25. a 26. júla, odvety sa uskutočnia 1. a 2. augusta. Žilina by odohrala prvý duel doma pod Dubňom a odvetu na švédskej alebo macedónskej pôde.

Na postupujúcich z 3. predkola ešte čaká pred bránami skupinovej fázy Ligy majstrov dvojzápas play-off (15. a 16. augusta, resp. 22. a 23. augusta). Neúspešní z 3. predkola sa presunú do play-off Európskej ligy 2017/2018, druhého najprestížnejšieho európskeho pohára klubov.

Dvojice 3. predkola Ligy majstrov 2017/2018

prvé zápasy 25. a 26. júla, odvety 1. a 2. augusta

MAJSTROVSKÁ VETVA

Slavia Praha (ČR) – BATE Borisov (Biel.) / FC Alaškert (Arm.)

Spartaks Jurmala (Lot.) / FC Astana (Kaz.) – IFK Mariehamn (Fín.) / Legia Varšava (Poľ.)

HŠK Zrinjski Mostar (Bos. a Herc.) / NK Maribor (Slovin.) – FH Hafnarfjördur (Isl.) / Víkingur Gota (Faer. ostr.)

MŠK ŽILINA (SR) / FC Kodaň (Dán.) – Malmö FF (Švéd.) / Vardar Skopje (Maced.)

FC Linfield (Sev. Ír.) / Celtic Glasgow (Škót.) – FC Dundalk (Ír.) / Rosenborg Trondheim (Nór.)

Hapoel Beer Ševa (Izr.) / Honvéd Budapešť (Maď.) – Žalgiris Vilnius (Lit.) / Ludogorec Razgrad (Bul.)

Viitorul Konstanca (Rum.) – APOEL Nikózia (Cyp.) / F91 Dudelange (Lux.)

FC Hibernians (Malta) / Red Bull Salzburg (Rak.) – HNK Rijeka (Chor.) / FC The New Saints (Wal.)

FK Karabach (Azer.) / FC Samtredia (Gruz.) – Sheriff Tiraspoľ (Mold.) / FK Kukësi (Alb.)

Partizan Belehrad (Srb.) / Budučnost Podgorica (Č. Hora) – Olympiakos Pireus (Gréc.)

NEMAJSTROVSKÁ VETVA

FCSB (Rum.) – Viktoria Plzeň (ČR)

OGC Nice (Fr.) – Ajax Amsterdam (Hol.)

Dynamo Kyjev (Ukr.) – Young Boys Bern (Švaj.)

AEK Atény (Gréc.) – CSKA Moskva (Rus.)

Club Bruggy (Belg.) – Istanbul Basaksehir (Tur.)