Aktualizované: Vyžrebovali osemfinále Ligy majstrov, prinesie aj súboj PSG proti Realu Madrid

aktualizované 11. decembra, 13:48

NYON 11. decembra (WebNoviny.sk) – Obhajca prvenstva Real Madrid nastúpi v jarnom šlágri osemfinále futbalovej Ligy majstrov (LM) 2017/2018 proti Parížu Saint-Germain.

„Kohúti“ vyzvú Juventus

Pondelkový poludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol aj o tom, že iný španielsky zástupca FC Barcelona si zmeria sily s anglickým šampiónom FC Chelsea a neúspešný finalista z uplynulého ročníka LM Juventus Turín bude čeliť ďalšiemu anglickému klubu Tottenham Hotspur. Súperom Manchestru City je FC Bazilej.

Medzi osmičku najlepších v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov sa s určitosťou nedostane jeden z dvojice FC Porto – FC Liverpool, resp. FC Sevilla – Manchester United. Úradujúci nemecký majster Bayern Mníchov si zmeria sily s Besiktasom Istanbul a ukrajinský šampión Šachtar Doneck sa predstaví proti AS Rím. Prvé zápasy osemfinále odohrajú 13., 14., 20. a 21. februára, odvety 6., 7., 13. a 14. marca 2018.

Finále sa bude hrať v Kyjeve

Pred žrebom osemfinále LM tradične platilo, že sa spolu nemôžu stretnúť tímy z rovnakej základnej skupiny ani krajiny. Víťazi skupín figurovali medzi nasadenými mužstvami a výhodu domáceho prostredia budú mať zhodne v osemfinálovej odvete.

V osudí sa ocitlo až päť anglických tímov, čo sa v histórii tejto súťaže v rámci klubov z jednej krajiny ešte nikdy nestalo. Manchesterské tímy City a United, FC Liverpool a Tottenham vyhrali svoje skupiny, FC Chelsea postúpila do osemfinále z 2. miesta. Ako nenasadení figurovali pri pondelňajšom žrebe aj Real Madrid, Juventus Turín či Bayern Mníchov. Slovensko nemá klubové ani hráčske zastúpenie.

Štvrťfinále Ligy majstrov vyžrebujú 16. marca a semifinále 13. apríla 2018. Od štvrťfinále už neplatia žiadne obmedzenia podľa nasadenia, rovnakej krajiny či predchádzajúceho spoločného účinkovania v jednej skupine. Finále sa uskutoční v sobotu 26. mája na Olympijskom štadióne v Kyjeve.

Liga majstrov 2017/2018 – osemfinále

prvé zápasy osemfinále odohrajú 13., 14., 20. a 21. februára, odvety 6., 7., 13. a 14. marca 2018

Juventus Turín (Tal.) – Tottenham Hotspur (Angl.)

FC Bazilej (Švaj.) – Manchester City (Angl.)

FC Porto (Portug.) – FC Liverpool (Angl.)

FC Sevilla (Šp.) – Manchester United (Angl.)

Real Madrid (Šp.) – Paríž Saint-Germain (Fr.)

Šachtar Doneck (Ukr.) – AS Rím (Tal.)

FC Chelsea (Angl.) – FC Barcelona (Šp.)

Bayern Mníchov (Nem.) – Besiktas Istanbul (Tur.)

Reakcie na žreb

Toni Kroos (stredopoliar Realu Madrid, zdroj: twitter): „Pekný žreb.“

Maxwell (asistent športového riaditeľa PSG, zdroj: uefa.com): „Dobrý žreb spojil dva skvelé tímy. Našim fanúšikom sa to bude určite páčiť po tom, ako nás minulý rok vyradil FC Barcelona. Myslím si, že je to náročná výzva pre náš klub, ale my sme na ňu pripravení.“

Michael Ballack (bývalý nemecký reprezentant, zdroj: twitter): „FC Chelsea – FC Barcelona, to bude zápas.“

Emilio Butragueňo (riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v Reale Madrid, zdroj: uefa.com): „Takto mohlo pokojne vyzerať finále. PSG je každým rokom silnejšie, škoda, že jedno z mužstiev skončí už v tejto fáze.“

Fikret Orman (prezident Besiktasu Istanbul, zdroj: uefa.com): „Ťažko sa hodnotí, ktorý tím je dobrý alebo zlý. Bayern Mníchov je silný, ale ani my nie sme najslabší. Myslím si, že to bude pekný súboj. V domácom zápase verím v nerozhodný výsledok.“

Hasan Salihamidžič (športový riaditeľ Bayernu Mníchov, zdroj: Kicker): „Vieme, že Besiktas je silný tím. Bude to ťažké. Uvidíme, ako to dopadne.“

Guillermo Amor (riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v FC Barcelona, zdroj: uefa.com): „Vedeli sme, že je vysoká šanca dostať FC Chelsea a stalo sa to. Ak chcete získať titul, musíte zdolať všetkých. Bude to fantastický súboj, my do neho ideme s optimizmom a túžbou zvíťaziť.“

Simon Mignolet (brankár FC Liverpool, zdroj: twitter): „Porto je decentný súper. Poďme na to.“

Xabi Alonso (bývalý španielsky reprezentant, zdroj: UEFA): „Real chcel výzvu a dostal ju. Dvojzápas s PSG bude parádne predstavenie. Určiť favorita nie je jednoduché. Síce to nič neznamená, ale ja preferujem Madrid.“

Joshua Kimmich (obranca Bayernu Mníchov, zdroj: twitter): „Skvelý žreb, neviem sa dočkať zápasov osemfinále.“

Francesco Totti (riaditeľ AS Rím, zdroj: asromalive.it): „Vzhľadom na to, čo na konci zostalo v osudí, sme obstáli celkom dobre. Šachtar Doneck by sme však nemali podceňovať. Je to silné mužstvo, zvlášť doma hrá veľmi dobre. Teraz máme tri mesiace na prípravu. Budú to otvorené zápasy.“

Unai Emery (tréner Paríža Saint-Germain, zdroj: uefa.com): „Myslím si, že je to dobrý žreb. Verím, že sa môžeme vyrovnať Realu Madrid. Ak chcete preraziť v Lige majstrov, musíte zdolať tých najlepších. Osemfinálová konfrontácia je v poriadku, musíme dokázať náš charakter, schopnosti a talent – ten je veľmi dôležitý.“

Niklas Süle (obranca Bayernu Mníchov, zdroj: twitter): „Začíname doma. Musíme podať dobrý výkon a v prvom zápase zvíťaziť.“

Txiki Begiristain (športový riaditeľ Manchestru City, zdroj uefa.com): „Musíme rešpektovať FC Bazilej a byť obozretní. Už sme ukázali, že sme nebezpeční doma aj vonku. Dôležité bude, aby sme hrali najlepšie ako vieme, ukázali charakter a postúpili ďalej.“

Pavel Nedvěd (viceprezident Juventusu Turín, zdroj: tuttomercatoweb.com): „Či je lepší Tottenham ako ostatné anglické mužstvá? Ťažko povedať, ale osobne by som dal Spurs na úroveň ostatných zástupcov Premier League. Ktorýkoľvek z týchto tímov sa môže prebojovať medzi kvarteto najlepších. Tottenham má veľký ofenzívny potenciál, ale nesmieme sa zameriavať iba na jednotlivcov. Musíme zostať pozitívne naladení. Ak Juventus bude hrať tak ako vie, môže postúpiť ďalej.“

Sergij Palkin (generálny riaditeľ Šachtara Doneck, zdroj: tuttomercatoweb.com): „Vyhli sme sa silným tímom ako FC Barcelona a Paríž Saint-Germain, takže to považujem za dobrý žreb. Vieme, že Rimania sa nám budú chcieť revanšovať za to, čo sa stalo v roku 2011. Je to vynikajúce mužstvo s hráčmi ako Džeko, Nainggolan či Allison. Aj po žrebe skupinovej fázy sme vedeli, že bude ťažké postúpiť v konkurencii Neapola a Manchestru City. Dúfajme, že uspejeme aj proti AS Rím.“

Monchi (športový riaditeľ AS Rím, zdroj: tuttomercatoweb.com): „Mal som jediné želanie – nechcel som sa stretnúť so Sevillou. Dostali sme Šachtar a rešpektujeme to.“