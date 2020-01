Výzva Ceny Oskára Čepana 2020 sa otvorí 31. januára, jej 25. ročník bude hostiť Nová synagóga v Žiline

Už o pár dní, presne 31. januára vyhlási Nadácia – Centrum súčasného umenia (N-CSU) otvorenú výzvu na prihlášky do Ceny Oskára Čepana (COČ) 2020. Vizuálni umelci/umelkyne do veku 40 rokov majú šancu zareagovať do 31. marca tohto roku. Výstava minuloročných finalistov Ekológia túžby potrvá vo Východoslovenskej galérii (VSG) do 1. marca, za ostatné dva mesiace ju v Košiciach navštívilo až 1700 návštevníkov. Výstavu jubilejného 25. ročníka bude hostiť Nová synagóga v Žiline, čo vníma ako česť a zodpovednosť zároveň. Meno laureáta/laureátky ceny bude známe 13. novembra 2020.

„Čaká nás uvedenie nového webu projektu, zároveň trvá výstava finalistov minulého ročníka ceny vo Východoslovenskej galérii, kde sa bude počas víkendu 21. až 23. februára konať cyklus prednášok, projekcií a DJ setov pod kuratelou finalistu Dávida Koroncziho, ktorým sa pomyselne zavŕši štvrťročné trvanie výstavy. 5. marca uvedieme v Kunsthalle Bratislava (priestor LAB-u) samostatnú výstavu laureátky Ceny Oskára Čepana 2018 Emílie Rigovej s názvom Čohaňi z Koni Ajlend. Pripravujeme tiež katalóg výstavy minuloročných finalistov a verejnú diskusiu o financovaní projektu. Odborná porota, ktorá vyberie finalistov aktuálneho ročníka, sa v Bratislave stretne v druhej polovici apríla. Ich výstava sa bude tento rok inštalovať v priestoroch žilinskej Novej synagógy, na spoluprácu s ktorou sa už teraz veľmi tešíme,” predstavila najbližšie plány riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.

Z východného Slovenska, kde sa stala dejiskom COČ 2019 Východoslovenská galéria v Košiciach, sa tohto roku projekt presunie do Žiliny, do tamojšej Novej synagógy. „Hostiť Čepana v Novej synagóge je česť i zodpovednosť zároveň. Cenu som mal vždy rád a vždy som ju sledoval. Je to podľa mňa najlepšia cena pre umelcov u nás. Dôležitá je jej budúcnosť a to, ako k nej môžeme ja a synagóga prispieť. Tento rok preto chceme byť jej aktívnou súčasťou. Okrem toho ma baví byť aj v dobrej partii s organizátormi a na mape spolupracujúcich inštitúcií, akými bola napríklad VSG v Košiciach – pre malomesto ako Žilina je to výzva,” povedal Marek Adamov, zakladateľ centra pre súčasné umenie a kultúru Novej synagógy.

Foto: Dávid Hanko (3452)

Laureáta/laureátku 25. ročníka COČ čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited, finančná odmena, samostatná výstava a podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku i v zahraničí. Minuloročný víťaz Erik Sikora odchádza na rezidenciu 1. marca 2020.

Na aktuálnej výstave v Košiciach Ekológia túžby môžu návštevníci vidieť okrem jeho prác aj vystavené diela štyroch finalistov: Jana DURINU (1988), Dávida KORONCZIHO (1990), Milana MAZÚRA (1989), Gabriely ZIGOVEJ (1989). Kurátorom výstavy je Václav Janoščík.

Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Od roku 2018 je spoluorganizátorom ceny platforma na podporu súčasného umenia collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.

Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.

www.facebook.com/CenaOskaraCepana/

