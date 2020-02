15. február: Medzinárodný deň detskej rakoviny

Pätnásty február je tak trochu v tieni predchádzajúceho dňa. O láske sa predsa len hovorí ľahšie ako o detskej rakovine. No práve 15. február je Medzinárodným dňom detskej rakoviny.

Možno to znie prekvapujúco, ale na Slovensku je liečba detských onkologických pacientov na svetovej úrovni. Úspešne sa u nás vylieči 80 % detí, teda rovnako, ako v rozvinutých krajinách.

A hoci je rakovina celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí detí a adolescentov na svete, u nás jej patrí až druhé miesto po úrazoch a nehodách, pripomína prezidentka Sekcie detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Judita Puškáčová.

Problémy menej rozvinutých krajín

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie lekári každý rok diagnostikujú rakovinu približne 300-tisíc deťom vo veku od 0 do 19 rokov. V Európe je to asi 35-tisíc detí a na Slovensku asi 180. Rakovine u detí sa nedá predchádzať, ani odhaliť skríningom. Úspešná liečba si preto vyžaduje včasnú a presnú diagnózu.

A práve tá je často problémom v rozvinutých krajinách, kde úspešnosť liečby dosahuje len 20 %.

„To je však iba začiatok. Pre úspešné vyliečenie je potrebné zabezpečiť dostupnosť správnej liečby a starostlivosti, vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov,“ pripomína Puškáčová.

No v menej rozvinutých krajinách je problémom aj slabá dostupnosť liečby či dokonca aj základných liekov a technológií, ktoré by mohli pomôcť úmrtia odvrátiť.

WHO preto v roku 2018 spustila iniciatívu na boj s rakovinou detí Global Initiative for Childhood Cancer, ktorá je apelom pre zlepšenie starostlivosti a dostupnosti liečby rakoviny v jednotlivých krajinách.

Cieľom kampane je do roku 2030 dosiahnuť celosvetovo aspoň 60 % mieru vyliečenia rakoviny u detí, čo je približne dvojnásobok súčasného stavu. Počas nasledujúceho desaťročia by to znamenalo približne 1 milión zachránených detských životov.

Najčastejšie sú leukémie, no majú dobrú prognózu

Najčastejšou diagnózou u detských onkologických pacientov u nás i vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory (neuroblastóm a Wilmsov nádor). Leukémie predstavujú až 30 % všetkých onkologických chorôb detí. Najčastejšie ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu (ALL).

Akútna lymfoblastová leukémia je ročne diagnostikovaná približne 30 deťom na Slovensku. Prognózy na vyliečenie sú však veľmi dobré. V súčasnosti je možné kombinovanou liečbou dlhodobo vyliečiť asi 85 – 90 % týchto detí. V prípade návratu ochorenia je pravdepodobnosť úspešnosti liečby 40 – 60 %.

Každý prípad a každé dieťa sú jedinečné, no šance na vyliečenie ovplyvňujú aj faktory ako je vek, pohlavie, počet leukemických buniek na začiatku diagnózy a leukemický podtyp, eventuálny nález na centrálnom nervovom systéme a genetické zmeny v leukemických bunkách. Veľký význam má aj rýchlosť reakcie leukemických buniek na terapiu v prvých týždňoch liečby.