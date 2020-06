Aj Nový Zéland zrejme porazil pandémiu Covid-19, potvrdili vyliečenie posledného nakazaného

Nový Zéland zrejme porazil koronavírus – aspoň pre túto chvíľu – vyjadrili sa v pondelok tamojšie úrady po tom, ako potvrdili vyliečenie poslednej známej nakazenej osoby.

Žiaden aktívny prípad

Oznámenie tiež znamená, že päťmiliónová krajina bude medzi prvými, ktorá bude môcť privítať davy fanúšikov na športových štadiónoch a koncertoch a tiež zrušiť obmedzenia zasadacieho poriadku v lietadlách.

Od posledného potvrdeného pozitívneho prípadu nového koronavírusu v krajine uplynulo 17 dní, počas ktorých otestovali ďalších 40-tisíc ľudí, čím sa celkový počet testovaných v krajine vyšplhal na zhruba 300-tisíc. Pondelok je prvým dňom od februára, keď na Novom Zélande nemajú žiadny aktívny prípad.

Premiérka Jacinda Ardernová si je podľa vlastných slov istá, že sa im podarilo zastaviť šírenie vírusu, no aj tak musia byť pripravení.

Povinná karanténa po vstupe do krajiny

„Sme si istí, že sme pre túto chvíľu eliminovali prenos vírusu na Novom Zélande, ale eliminácia nie je bod v čase, je to trvalá snaha. Takmer určite sa tu znovu objavia prípady, a chcem to povedať znovu – takmer iste sa tu znovu objavia nové prípady, ale to neznamená, že sme zlyhali, to je realita tohto vírusu. Ak a keď sa to stane, musíme zabezpečiť, že budeme pripravení,“ vyjadrila sa premiérka na tlačovej konferencii.

Ďalšie prípady pravdepodobne prinesú ľudia prichádzajúci zo zahraničia. V súčasnosti však zostávajú hranice zatvorené a do krajiny môžu, až na vybrané výnimky, vstúpiť len občania a obyvatelia a každý kto pricestuje, musí ísť do karantény.

Ardern zároveň oznámila, že sa spolu s Kabinetom dohodli, že od polnoci zrušia takmer všetky zostávajúce obmedzenia zamerané proti šíreniu vírusu, s výnimkou uzavretia hraníc. Nový Zéland potvrdil len 1 504 prípadov nákazy novým koronavírusom a 22 úmrtí.