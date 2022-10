Ak by pacienti užívali viac generík, za tri roky by sa v zdravotníctve podľa expertov ušetrilo desiatky miliónov eur

Výdavky z verejného zdravotného poistenia je možné zefektívniť, ak sa budú vo väčšej miere využívať lieky veľmi podobné originálom, tzv. generické a biosimilárne lieky.

Revízia výdavkov v zdravotníctve

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a Inštitút zdravotných analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR o tom informovali v aktualizovanej revízii výdavkov na zdravotníctvo.

V budúcom roku by sa vyšším užívaním generík a biosimilárov mohlo ušetriť 23 miliónov eur. Úspora do roku 2025 by mohla dosiahnuť 69 miliónov eur. Ako vyplýva z dokumentu, úspora by bola ešte o 8 miliónov vyššia, ak by sa centrálne nakupovali všetky lieky, ktoré majú zaradené poisťovne.

Podpora inovatívnych liekov

Jednoduchší vstup generík a biosimilárov umožní podľa riaditeľa IZA Mateja Mišíka novela zákona o liekoch s účinnosťou od augusta tohto roku.

Novela zároveň podporuje presun inovatívnych liekov z doterajšieho výnimkového režimu do režimu kategorizácie. Liekom na výnimky zároveň určuje limit, čím vzniká priestor na úsporu. Tú autori vyčíslili na 35 miliónov eur do roku 2025.

Celkovými úspornými opatreniami možno v zdravotníctve do roku 2030 ušetriť takmer 483 miliónov eur. Väčšinu úspor je možné dosiahnuť v horizonte rozpočtu verejnej správy do roku 2025. Na budúci rok možno z výdavkov verejného zdravotného poistenia ušetriť 127 miliónov eur.