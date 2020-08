Aké sú aktuálne trendy v dojčení? Odpovedá laktačná poradkyňa Ivana Denhardtová

Príjem materského mlieka je pre novorodencov nenahraditeľný. Ako správne dojčiť, ako často a dokedy? To sú otázky, ktoré si kladie mnoho mamičiek.

Obrátiť sa s nimi môžu aj na profesionálnu laktačnú poradkyňu Ivanu Denhardtovú z michalovskej nemocnice, uvádza v tlačovej správe Svet zdravia.

Čo je Baby-friendly Hospital Initiative?

Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom (Baby-friendly Hospital Initiative – BFHI) je celosvetový program Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEF-u presadzovaný na našom území od roku 1993. Zameriava sa na zlepšenie starostlivosti o tehotné ženy, mamičky a novorodencov v zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú materské služby na ochranu a podporu dojčenia. Implementáciou „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ motivuje zdravotnícke zariadenia k podpore a ochrane dojčenia.

V septembri 2019 na Slovensku vypršal aj posledný platný certifikát BFH. Titul BFH má možnosť získať nemocnica, ktorá po vyplnení priebežného hodnotenia predpokladá úspešné splnenie všetkých krokov a prejde externým auditom v súlade s medzinárodnými platnými protokolmi, ktoré vypracovali odborníci WHO a UNICEF.

Od januára 2019 je na Slovensku v platnosti štandardný preventívny postup ministerstva zdravotníctva v súlade s najnovšími odporúčaniami WHO s názvom „Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad BFHI – podpora vzťahovej väzby a laktácie“. Súčasťou týchto postupov je aj podpora žien po pôrode, učenie správnej techniky dojčenia, ako aj samotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Prečo sa Nemocnica Svet zdravia Michalovce snaží získať titul BFH?

Získanie certifikátu BFH je určitou známkou kvality poskytovania starostlivosti o matku a dieťa. Cieľom nemocnice je poskytnúť mamičkám a novorodencom čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a vytvoriť tak vhodné podmienky na úspešné dojčenie, ktoré má pozitívny vplyv na mamičku a jej dieťa.

Medzi kritériami pre získanie certifikátu sú aj 24-hodinový rooming-in, bonding po pôrode a včasné priloženie k prsníku. Tieto kritériá sú dôležité pre úspešné dojčenie.

Aké sú aktuálne trendy v dojčení?

Aktuálne sa v médiách vyzdvihuje vplyv materského mlieka na zdravie dieťatka a mamičky a veľa žien vyhľadáva nemocnice BFH, aby mali istotu, že dostanú dostatočnú pomoc a podporu v oblasti dojčenia. Takáto starostlivosť by však mala byť štandardom v každej nemocnici.

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce boli nové priestory zariadené tak, aby splnili podmienky pre 24-hodinový rooming-in. Mamička tak má možnosť naučiť sa starostlivosti o svoje dieťa, priložiť ho k prsníku podľa jeho potrieb a nie podľa „klasickej nemocničnej rutiny“, keď sa dieťa nosilo na dojčenie každé tri hodiny, a keď dieťa spalo, tak dojčenie neprebiehalo prakticky vôbec. Mamička v úzkom kontakte s dieťatkom je skôr schopná naplniť potreby a úspešne dojčiť.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Michalovce

V minulosti sa používali zastaralé postupy, ako umývanie novorodenca po pôrode a dokrmovanie detí umelou mliečnou formulou. Dnes sa dieťa po pôrode osuší a priloží sa na hrudník mamičky, kde sa po prvýkrát prisaje na prsník. Dieťa už tak ostáva s mamičkou a následne podľa zdravotného stavu s ním zotrváva v izbe.

Dokrmovanie novorodencov je praktizované len podľa ordinácie lekára, a to buď zo zdravotných dôvodov, alebo pri výraznejšom poklese hmotnosti dieťatka.

V minulosti to bolo jednoduchšie, keďže dieťa, či bolo dojčené alebo nie, dokrmovali formulou. Rýchle, jednoduché a bez riešenia problémov s dojčením – pre zdravotnícky personál aj pre mamičky. Ale o koľko výhod to dieťa prišlo? Ako veľmi to ovplyvnilo jeho zdravotný stav?

Vo svojej praxi som sa stretla s mamičkou, ktorá ma presviedčala, že prvé dieťa vyrastalo na formule a bolo zdravé a kamarátkina dcéra bola dojčená a bola stále chorá. Celý život sa riadime štatistikami, výskumom. Existuje ich mnoho aj o dojčení a vplyve materského mlieka na zdravý život bábätka. Tak prečo ich spochybňovať?

Ako vyzerá takýto program v praxi?

Veľa matiek je presvedčených o tom, že keď nedojčili prvé dieťa, tak nebudú ani druhé. Ale nájdu sa aj také, ktoré prvý neúspech vedie k tomu, aby urobili všetko pre to, aby druhé dieťa dojčili.

Každá mamička aj dieťa sú iné, preto sa k nim snažíme pristupovať vždy individuálne. Veľa matiek berie rooming-in ako záťaž, keďže sú po pôrode slabé a unavené. Preto sa snažíme vyzdvihnúť jeho výhody.

V minulosti brali dojčenie ako samozrejmosť, ženy žili v komunite, niekedy aj tri generácie v jednej domácnosti. Starostlivosť o dieťa a dojčenie sa žena naučila už v detskom veku.

Dnes je internet preplnený informáciami, ale realita po pôrode je úplne iná. Preto robíme všetko pre to, aby sme mamičkám zabezpečili kvalitnú starostlivosť a dostatok informácií. Veľkou výhodou budúcich mamičiek je možnosť absolvovať predpôrodnú psychofyzickú prípravu. Súčasťou tejto prípravy je aj prednáška o dojčení a starostlivosti o dieťa.

V našej nemocnici majú mamičky priamo v izbe možnosť pozrieť si aj edukačné videá o dojčení, starostlivosti o prsníky a získať mnoho ďalších užitočných informácií. Na izbách a chodbách oddelenia majú k dispozícii edukačné letáčiky a kontakt na laktačnú poradkyňu. Na oddelení zapožičiavame ručné a elektrické odsávačky na mlieko.

Zvýšenú starostlivosť zabezpečujeme pri predčasne narodených deťoch, kde spolupracujeme s matkami pri udržaní laktácie, odstriekavaní kolostra, ktoré sa podáva novorodencom, pri prikladaní k prsníku detí, ktoré sú v inkubátore a nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Kritériá BFHI by mali byť základným štandardom pri starostlivosti o mamičku a novorodenca. Všetko sa to začína už psychofyzickou prípravou. Ženy sa tak vedia pripraviť na pôrod, vedia riešiť problematické situácie s prsníkmi, poznajú polohy pri dojčení, vedia zobudiť dieťa, keď je spavé, alebo rozpoznať prvé príznaky hladu u dieťaťa.

Negatívne matku ovplyvňuje aj neskoré prvé priloženie k prsníku po operačnom pôrode, stres, únava, vyčerpanie alebo spavé dieťa pri novorodeneckej žltačke.

Aká dôležitá je bezprostredná laktačná podpora po pôrode?

Správnou motiváciou sa rýchlo odstránia akékoľvek pochybnosti, kde veľakrát pomôže samotná psychická podpora mamičky. Po pôrode je každá mamička ovplyvňovaná informáciami svojho okolia a diskusiami z internetu. Málo z nich požiada o pomoc profesionála, pretože ich je v našom regióne nedostatok alebo nemajú potrebné financie, a často to vedie k predčasnému ukončeniu dojčenia.

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce pravidelne prebiehajú školenia zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa snažia čo najlepšie, vysoko odborne a profesionálne pomôcť mamičkám s dojčením. Každá zmena v našom živote si vyžaduje čas a trpezlivosť.

Začíname intenzívne pracovať na zmenách, ktoré sú v zahraničí štandardom, pričom dieťa nie je dokrmované, pokiaľ na to nie je vážny dôvod.

Mamička považuje za povinnosť dojčiť a uvedomuje si, že jej dieťa tak dostáva tú najlepšiu výživu – materské mlieko. Napriek všetkému je však nevyhnutné poznamenať jednu vec. Matku, ktorá dáva svojmu dieťaťu formulu, netreba odsudzovať, nikdy nevieme, čím všetkým prešla. Je dôležité nájsť hranicu medzi podporou dojčenia a traumatizovaním žien.