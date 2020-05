Ako by malo vyzerať „anticovid“ pracovisko? Zamestnávateľ musí zabezpečiť rúška iba v jedinom prípade

Pandémia na Slovensku pomaly utícha a zamestnanci mnohých firiem sa opäť vracajú do práce. Pre niektorých zamestnávateľov to však môže byť tvrdý oriešok. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by totiž pracovisko mali pripraviť tak, aby bolo v súlade s protiepidemickými opatreniami.

„Prvoradé je dodržiavanie hygieny zo strany zamestnancov aj klientov – umývanie rúk, používanie dezinfekcie a nosenie ochranných rúšok,“ uvádza ÚVZ.

„Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk, pravidelnú dezinfekciu podlahy a dotykových plôch – stolov, kľučiek, klávesníc a podobne. Na nevyhnutnú mieru by sa malo zredukovať spoločné používanie nástrojov, napríklad písacích potrieb a v prípade nutnosti platieb uprednostniť platbu kartou,“ dopĺňa hygiena.

Dávkovače s obsahom dezinfekčného prostriedku by podľa epidemiológov mali byť umiestnené na viditeľných miestach a prístup k umývadlu s mydlom a vodou by mali mať okrem zamestnancov aj zákazníci a firemní dodávatelia.

Za rúška väčšinou zodpovedajú zamestnanci

Ochranné rúška je zamestnávateľ povinný zabezpečiť len na pracoviskách so zvýšeným rizikom nákazy, napríklad v nemocniciach či laboratóriách. „Prostredie kancelárií medzi takéto pracoviská nepatrí,“ upozorňuje ÚVZ.

Zamestnávateľ by však mal v rámci svojich možností zabezpečiť minimálne dvojmetrové rozostupy medzi zamestnancami, prípadne znížiť počet osôb na pracovisku a na stretnutia s klientmi vyčleniť samostatný priestor. Prioritou by mala redukcia frekvencie a počtu vzájomných kontaktov.

Opatrenie je možné kombinovať

„Pretože každá organizácia má iné podmienky vykonávania práce, je predovšetkým na zamestnávateľovi (a tiež na dohode so zástupcom zamestnancov), ktoré z opatrení uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky, a zároveň sa znížilo riziko šírenia infekcie. Opatrenia je možné aj kombinovať, napríklad striedať zamestnancov pracujúcich v kancelárii a zamestnancov pracujúcich v režime home office tak, aby bolo možné zväčšiť vzdialenosti medzi zamestnancami, resp. zredukovať počet zamestnancov v kancelárii,“ pripomína hygiena.