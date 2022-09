Ako jednoducho zlepšiť kvalitu vašej stravy, poznáte tieto možnosti?

Hovorí sa, že sme to, čo jeme. A nehovorí sa to zbytočne. Zdravá výživa je pre ľudské zdravie naozaj podstatná, preto by sme si mali posvietiť na jej kvalitu. Ak sa nazdávate, že vás sa to netýka, možno ste na omyle. Existuje niekoľko krokov, ako jednoducho zlepšiť kvalitu vašej stravy. Oplatí sa ich poznať.

Jedzte potraviny bohaté na živiny

Hustota živín sa vzťahuje na pomer živín, ako sú vitamíny a minerály, k počtu kalórií v potravine. Ak jete veľa potravín, ktoré nie sú bohaté na živiny (napr. sladkosti, zemiakové lupienky, vyprážané a mastné jedlá), budete musieť spotrebovať viac kalórií, aby ste dosiahli svoje denné požiadavky na živiny.

Sledujte veľkosť porcií

Porcia znamená vlastne množstvo jedla, ktoré sa rozhodnete skonzumovať naraz. Na čo mnohí zabúdajú, týka sa to okrem jedál aj nápojov. Jednoduchým krokom pre zdravšiu výživu je obmedziť príjem kalorických jedál chudobnejších na živiny v prospech tých, ktoré sú nimi priam nabité.

Jedzte veľa ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov

Ovocie, zelenina a celozrnné výrobky sú bohaté na živiny a sú plné základných živín, ako je vláknina, horčík, folát, zinok a vitamíny A, B, C a ďalšie.

Jedzte veľa vlákniny

Vláknina je pre ľudské zdravie veľmi dôležitá. Podľa odborníkov by ste jej mali skonzumovať 14 gramov na každých 1 000 kalórií, ktoré zjete. Pomôže to vášmu tráveniu, zdraviu srdca, kontrole hladiny cukru v krvi a hmotnosti.

Obmedzte pridané cukry a rafinované obilniny

Rafinované obilniny a pridané cukry sú potraviny, ktoré majú veľmi nízku hustotu živín, čo znamená, že poskytujú veľa kalórií s nízkou alebo žiadnou nutričnou hodnotou.

Súvisia so zvýšeným rizikom chronických chorobných stavov, ako sú:

– obezita

– srdcovo-cievne ochorenia

– diabetes 2. typu.

Výnimku predstavuje ovocie, ktoré je síce sladké, ale ide o prírodný cukor. Okrem toho obsahuje množstvo minerálnych látok a vitamínov, ktoré sú pre zdravie prospešné.

Jedzte menej slané jedlá

Aj keď soľ obsahuje sodík, ktorý slúži mnohým dôležitým funkciám v tele, ako je rovnováha tekutín a funkcia svalov a nervov, v našej strave ho máme veľmi veľa. Soľ sa pridáva takmer všade. Nájdete ju v chlebe, pečive, mäsových výrobkoch, dokonca aj v sladkostiach. Veľké množstvo sodíka v dennej strave zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a mŕtvice. Odborníci odporúčajú denný príjem sodíka pod 2 300 mg denne.

Obmedzte trans-tuky

Všetky tuky by sa mali konzumovať s mierou, no obzvlášť je dôležité obmedziť transmastné kyseliny. Trans-tuky, ktoré sa tvoria, keď sa tekuté oleje premenia na tuhé tuky, môžu zvýšiť váš „zlý“ cholesterol s nízkou hustotou lipoproteínov (LDL), ako aj znížiť váš „dobrý“ cholesterol s vysokou hustotou lipoproteínov (HDL). Zlý cholesterol stojí za zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení a mŕtvice.