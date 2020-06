Ako ošetriť spálenú pokožku po opaľovaní? Podľa lekárky urýchli hojenie najmä jedno pravidlo

Leto a slnečné lúče k sebe patria. Intenzívny pobyt na slnku sa však často končí spálenou pokožkou. Ako by mala po slnení vyzerať starostlivosť o pokožku a ktoré prejavy by sme nemali brať na ľahkú váhu? Na to sme sa spýtali dermatovenerologičky Jany Molčanovej z ambulancie Medoderm vo Vranove nad Topľou.

Prvou pomocou pri spálení pokožky a hroziacom úpale je dostatočný príjem tekutín. Pri bolesti pomáha aj užitie analgetika a rozhorúčenú pokožku upokoja studené obklady, radí lekárka.

Pomáha aj biely jogurt alebo kyslá smotana

„Z babských receptov je osvedčené použiť napríklad biely jogurt, prípadne kyslú smotanu, najlepšie rovno z chladničky. V lekárni je tiež dostupné široké spektrum prípravkov po opaľovaní, ktoré je možné použiť aj na spálenú pokožku,“ pokračuje a dodáva, že najvhodnejšie sú prípravky vo forme sprejov, ktorých aplikácia si nevyžaduje kontakt s kožou. Ak sa ale po silnom spálení na koži tvoria pľuzgiere, je namieste uvažovať aj o lekárskom ošetrení.

Hojenie po zápale vrátane spálenia je vždy spojené s olupovaním povrchovej vrstvy kože, hovorí kožná lekárka. Pomocný regeneračný účinok majú napríklad prípravky s obsahom panthenolu a vitamínov C a E, pretože pôsobia ako tzv. vychytávače voľných kyslíkových radikálov, ktoré v koži vznikajú po spálení a môžu byť príčinou rakoviny.

V ideálnom prípade voľte prípravok bez obsahu dráždivých rizikových látok, ako sú napríklad farbivá, parfémy či konzervačné látky (parabény).

Najdôležitejšie pravidlo – čas na regeneráciu

„Veľmi dôležité je nevystavovať pokožku počas hojenia ďalšiemu slnečnému žiareniu,“ upozorňuje odborníčka. Mnohí dovolenkári však v úsilí o bronzové opálenie toto pravidlo nedodržiavajú.

„Po slnení je dôležité dopriať pokožke čas na regeneráciu a hydratovať ju v podobe zvýšeného príjmu tekutín a vhodnej kozmetiky. Hydratačné krémy a telové mlieka sú dnes dostupné v rôznej kvalite a nie vždy im zodpovedá cena prípravku. Odporúčam dôsledne sledovať zloženie produktu a jeho pôvod a v prípade kožných alergií konzultovať výber s vyškoleným lekárnikom. V estetickej medicíne sa vieme postarať o intenzívnu hĺbkovú hydratáciu pokožky na tvári, krku, dekolte a rukách tzv. mezoterapiou, ktorá je vhodným ošetrením po letnom období,“ dopĺňa.

Škvrny a zmeny farby

Bez ohľadu na spálenie pokožky sa po slnení môžu objaviť zmeny farby kože, resp. škvrny. Podľa doktorky Molčanovej sú príčiny rôzne, môže ísť napríklad o hormonálne zmeny, reakciu na užívané lieky či prejavy mykotického kožného ochorenia.

Koža si pamätá každé spálenie

„Najhorším následkom nadmerného pôsobenia slnečného žiarenia na kožu je vznik nádoru. Nádorové zmeny v takom prípade nachádzame na tvári, ušiach, krku alebo chrbte rúk, čo sú miesta najviac vystavené pôsobeniu UV-žiarenia,“ dopĺňa.

Podľa doktorky si koža pamätá každé spálenie na slnku a čím častejšie sa UV-lúče podpíšu pod vzhľad našej pokožky, tým vyššie je riziko vzniku rakoviny kože.

Rizikové látky v opaľovacích krémoch

Alfou a omegou bezpečného pobytu na slnku je opaľovací krém. Aj jeho výber však treba zvážiť. V médiách sa totiž množia informácie o rizikových látkach, ktoré tieto krémy môžu obsahovať.

„Diskutovanými látkami boli najmä oktokrylén a oxybenzón, ktoré boli označené aj za kancerogény. Renomované kozmetické firmy vo svojich produktoch na opaľovanie nepoužívajú tieto látky v nebezpečnej koncentrácii a niektoré tiež výrazne znížili množstvo chemických filtrov a nahradili ich fyzikálnymi,“ vysvetľuje doktorka Molčanová.

Ľuďom, ktorí majú obavy z potenciálne rizikových látok v kozmetike, lekárka odporúča použiť opaľovací krém, ktorý obsahuje len fyzikálne filtre. S výberom vhodného krému vie takisto poradiť aj dermatológ či lekárnik.

