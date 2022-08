Ako porastú platy lekárov? Lengvarský s Matovičom predostreli ponuku vlády, ujde sa aj záchranárom

Platy lekárov porastú v priemere o 16 percent, týkať sa to bude lekárov so špecializáciou aj bez nej. To predstavuje priemerný nárast mzdy vo výške 556 eur, čím sa priemerný plat lekára dostane na 4-tisíc eur.

Informoval o tom v piatok počas tlačovej konferencie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po skončení stretnutia predstaviteľov vlády so zástupcami lekárov.

Zvýšenie koeficientov a prax

Podľa jeho slov zvolený prístup zvýhodňuje lekárov po štúdiu, keď zvyšuje ich koeficient z 1,25 na 1,4. Podľa ministra vyhoveli požiadavke Lekárskeho odborového zväzu a v rámci oceňovania budú zarátavané aj roky praxe.

Valorizačný automat zabezpečí podľa ministra financií Igora Matoviča na budúci rok zvýšenie platu všetkým zdravotníkom, vrátane lekárov, automaticky nárast o 6,88 percenta.

Mimo tejto valorizácie platov ešte Lekárskemu odborovému zväzu navrhujú zvýšenie koeficientov aj započítanie rokov praxe do minimálnych mzdových nárokov.

Pri príprave návrhu použili na porovnanie dve platové triedy v Českej republike, ktorá podľa Matoviča odčerpáva zo Slovenska lekárov. V rámci neho by mzdy neatestovaných lekárov rástli tak, ako v prípade zdravotných sestier.

Ustálenie po dvadsiatich rokoch

Zo základného platu, teda zo 125 percent priemernej mzdy po nástupe do práce, na 140 percent priemernej mzdy.

K tomu by sa malo podľa ministra financií za každý rok praxe pripočítavať jedno percento navyše, čo by predstavovalo 160 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Po dvadsiatich rokoch by sa však úroveň platu nemenila. V prípade ohodnotenia atestovaných lekárov predstavuje základný koeficient 2,3 násobok priemernej mzdy. K tomu chcú zaviesť každoročne zvýšenie o jedno percento z priemernej mzdy.

Aj pri zvyšovaní základných platov záchranárov budú podľa ministra Lengvarského zohľadňované roky praxe. Priemerný nárast bude podľa jeho slov predstavovať 295 eur, čo predstavuje medziročne 23-percentný nárast.

Systémové zmeny pre záchranárov

„Plne si uvedomujeme dôležitosť zdravotníckych záchranných služieb na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí prví vidia pacienta, prví idú na miesto nehody a urgentne musia riešiť pacientov v noci, v zlých podmienkach,“ vysvetlil minister zdravotníctva s tým, že ich koeficient tak bude vyšší ako v prípade zdravotných sestier.

Rovnako avizoval systémové zmeny, na ktorých sa pracuje, a ktoré majú zlepšiť podmienky záchranárov.

„Ponuka, ktorú sme dali, nereflektuje to, čo záchranári chceli, ale takisto zohľadňuje to, že sme akceptovali roky praxe a rovnako sme sa rozprávali o ďalších veciach, ktoré musia nasledovať ako systémové v rámci reorganizácie celej záchrannej zdravotnej služby,“ poznamenal.

Matovič doplnil, že v prípade záchranárov sa tak základný koeficient zvýši z 1,05 na 1,08 násobok priemernej mzdy, okrem toho za každý odpracovaný rok navyše o jedno percento priemernej mzdy.