Ako prežiť pokojné Vianoce bez pokút. Prehľad najdôležitejších opatrení platných počas sviatkov

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa v posledných týždňoch neustále menili. Prinášame preto prehľad všetkých nariadení platných počas vianočných sviatkov, aby ste si tento čas užili v pokoji a bez zbytočných pokút.

Na Slovensku opakovane platí od soboty 19. decembra zákaz vychádzania. Jeho dodržiavanie bude kontrolovať polícia. Podľa hovorkyne prezídia Policajného zboru SR (PZ SR) Denisy Bárdyovej sa budú zameriavať najmä na občanov, ktorí opatrenia nerešpektujú.

Sankcie za nedodržiavanie nariadení sa nemenia. To znamená, že na mieste v blokovom konaní môžete dostať pokutu do výšky tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur. Každý prípad porušenia opatrení bude podľa slov hovorkyne posudzovaný individuálne.

Čo môžem robiť a kam môžem ísť?

Vychádzanie z domu či bytu je povolené v prípade cesty do zamestnania, na nákup liekov, potravín, krmív a iných doplnkov pre zvieratá. Môžeme ísť tiež do banky, na poštu, do zásielkovní či do výdajných miest e-shopov.

Bárdyová zdôraznila, že pri kontrolách bude veľmi dôležité vysvetliť dôvody opustenia domova. Preto, aj keď to nie je povinné, ideálne je mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa či doklad z nákupu, aby sme vedeli preukázať cieľ cesty.

Obmedzuje sa tiež organizácia bohoslužieb. Stále budú môcť byť len so sediacimi účastníkmi, no znižuje sa kapacita. Sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade, medzi obsadenými miestami musí zároveň ostať jedno miesto neobsadené.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov či agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, rovnako v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho.

Niektoré najproblémovejšie okresy majú zákaz osobnej účasti na bohoslužbách, preto je lepšie si pozrieť na internetovej stránke vašej fary, v akom režime sa budú slúžiť sväté omše.

Štandardnou výnimkou zo zákazu vychádzania je aj cesta k lekárovi, do lekárne, na pohreb, uzavretie manželstva či krst. Nie je zakázané ani cestovanie medzi okresmi.

Kam a ako môžem cestovať?