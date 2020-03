Ako sa chrániť pred koronavírusom? Päť najdôležitejších pravidiel prevencie

Umývajte si ruky – často a dôkladne

Hygiena rúk je jedným z najlepších spôsobov, ako sa chrániť pred vírusovými a bakteriálnymi ochoreniami. Zo zásady sa preto tváre dotýkajte len čistými rukami a rovnakú zásadu uplatňujte aj pri konzumácii jedla.

Ako prvý poukázal na dôležitosť umývania rúk vo vzťahu k prevencii maďarský lekár Ignác Filip Semmelweis. Už na prelome 19. storočia si tento múdry muž, ktorý bol v tom čase primárom pôrodnice vo Viedni, všimol pozoruhodnú vec: keď si lekári pomáhajúci pri pôrodoch dezinfikovali ruky, rodičky v oveľa menšej miere zomierali na bakteriálne infekcie, tzv. horúčku šestonedelôk.

Dodržiavajte sociálny odstup

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) radí udržiavať najmenej metrovú vzdialenosť od človeka, ktorý kýcha alebo kašle. Za bezpečné však vedci neoznačujú ani rozprávanie sa tvárou v tvár.

Aj pri ňom sa totiž do vzduchu uvoľňujú drobné kvapôčky obsahujúce vírus a vy ich môžete vdýchnuť. Vzájomnému kontaktu sa snažte vyhýbať najmä v uzavretých priestoroch, kde sa vírus vo vzduchu udrží dlhšie.

Noste rúška

Rúško alebo iná ochrana tváre môže spomaliť šírenie koronavírusu, pretože eliminuje šírenie kvapôčok do okolia. Mali by ste však vedieť, ako si ho nasadiť a správne používať.

Chirurgické rúška sú jednorazové a po 2-3 hodinách strácajú ochranný efekt. Aby bolo účinné, rúška nasadeného na tvári by ste sa už nemali dotýkať rukami. Aj pred jeho nasadzovaním by ste si mali ruky umyť či vydezinfikovať. To isté urobte po sňatí masky, ktorú by ste mali zahadzovať do uzavretej smetnej nádoby.

Bavlnené rúška môžete použiť niekoľkokrát po sebe, po pár hodinách by ste ich však rovnako mali vymeniť – za čisté, resp. opraté a vyžehlené.

Noste rukavice

Podľa prvotných výskumov sa môže koronavírus na niektorých povrchoch udržať až 72 hodín. Nakaziť sa ním teoreticky môžete aj prostredníctvom kontaminovaného predmetu, pri manipulácii s peniazmi či pri podaní ruky s infikovaným.

Do obchodu a MHD sa preto snažte nosiť rukavice, ideálne jednorazové plastové, ktoré po použití vyhoďte do zmiešaného odpadu.

Zostaňte doma

Prenos infekcie hrozí všade tam, kde sa zgrupujú ľudia – v obchodoch, MHD, ale aj vo výťahu či na ihriskách. Najmä starší ľudia nad 60 rokov by mali zvážiť svoj pohyb vonku, pretože práve oni sú vystavení najväčšiemu riziku zdravotných komplikácií po nákaze koronavírusom.

Doma zostaňte najmä vtedy, keď sa u vás objavia príznaky respiračnej infekcie, boli ste v kontakte s nakazeným alebo ste docestovali z krajiny s výskytom koronavírusu – vtedy sa na vás vzťahuje povinná 14-dňová karanténa. Za jej nedodržanie hrozí pokuta 1 659 eur. Pri podozrení na koronavírus neodkladne kontaktujte svojho lekára alebo linky Úradu verejného zdravotníctva SR.