Ako sa pre 9 slovenských okresov zmenia od pondelka pravidlá a ktorým okresom najtvrdšie opatrenia nehrozia

Prvé následky nového COVID automatu pocítia obyvatelia deviatich slovenských okresov už od pondelka 16. augusta. Vzhľadom na stúpajúcu incidenciu, teda počet nových prípadov za posledných sedem dní na 100-tisíc obyvateľov, ich čakajú obmedzenia.

Okrem samotnej incidencie však o zaradení do rizikovejšieho stupňa po novom rozhoduje aj zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov. Ak by bola v týchto okresoch vyššia ako 65 percent, tak by sa do oranžového stupňa ostražitosti v rámci COVID automatu posúvať nemuseli.

Automaticky by ich systém presunul o jeden level nižšie, a teda by ostali v zelenom pásme monitoringu. Každých 10 percent plne zaočkovaných ľudí v rizikovej skupine nad 50 rokov pritom posúva daný okres o ďalší stupeň COVID automatu nižšie.

Príklad Pokiaľ má okres plne zaočkovaných 65 percent obyvateľov nad 50 rokov, tak je v rámci COVID automatu tento okres zaradený o stupeň nižšie od indikovaného stupňa. Pokiaľ je očkovanosť vo vybranej skupine viac ako 75 percent, okres sa posúva dokonca o dva stupne nižšie.

V rámci presunu do oranžového stupňa čakajú obyvateľov štyroch košických okresov, okresu Košice – okolie, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica a Stará Ľubovňa viaceré obmedzenia. V utorok o tom verejnosť informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Oranžovou farbou sú zvýraznené okresy, ktoré sa od 16.8. zaradia podľa COVID automatu do oranžového stupňa ostražitosti Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

Obyvatelia vybraných okresov východného Slovenska budú musieť od pondelka nosiť rúška už nielen v interiéroch, ale aj v exteriéri. Výnimky majú napríklad umelci pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka.

Ďalšie sú uvedené v aktuálne stále platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Akými ďalšími opatreniami sa budú musieť riadiť?