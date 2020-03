Ako sa prenáša koronavírus? Vo vzduchu vydrží až 30 sekúnd

Hlavným spôsobom prenosu koronavírusu je podľa odborníkov kvapôčková infekcia. Vírus sa prenáša drobnými kvapôčkami vzdušnou cestou z človeka na človeka. Nákaza sa najrýchlejšie šíri pri kašľaní, kýchaní, ale aj rozprávaní. Odhady ukazujú, že jeden nakazený pacient v priemere infikuje dvoch až troch ďalších.

Len nedávno vedci zistili, že koronavírus dokáže v uzavretom priestore prekonať až 4,5 metrovú vzdušnú vzdialenosť a vo vzdušnom aerosóle zotrvá približne 30 minút.

Od ostatných si držte odstup

Ako sa chrániť pred nákazou? V prvom rade sa snažte vyhýbať kontaktu s osobami, ktoré majú prejavy respiračného ochorenia.

Keďže koronavírus môžu prenášať aj ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, pri vzájomnom kontakte si držte aspoň metrový odstup a zakrývajte si ústa a nos ochranným rúškom. Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciu ľudí a nevetraným priestorom, radí stránka korona.gov.sk.

Pri kýchaní a kašľaní si ústa zakrývajte papierovou vreckovkou, ktorú po použití ihneď zahoďte do odpadu.

Pozor na to, čoho sa dotýkate

Okrem kvapôčkového prenosu sa vírusom môžete nakaziť aj kontaktom s infikovanými predmetmi. Dôsledne preto dodržiavajte hygienu rúk a neumytými rukami sa nikdy nedotýkajte úst, nosa ani okolia očí. Ruky si umývajte mydlom a vodou najmenej štyridsať sekúnd alebo na suché ruky aplikujte dezinfekčný gél na báze alkoholu.

Predmety či kľučky dezinfikujte prostriedkami s obsahom chlóru alebo jódu. Podľa štúdie zverejnenej v magazíne The New England Journal of Medicine sa nový koronavírus na plastových a oceľových povrchoch pravdepodobne udrží dva až tri dni (72 hodín). Na lepenke či kartóne vydrží 24 hodín a na medi približne 4 hodiny.

Čínski vedci tiež zistili, že životaschopný vírus sa nachádzal aj v moči a stolici nakazených pacientov. Ruky si preto umývajte po každom použití toalety a pred každým jedlom či manipulácii s potravinami.