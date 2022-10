Ako sa pripraviť na dôležité krvné testy, je vždy potrebný pôst?

Krvné testy dokážu lekárom odhaliť množstvo chorôb a celkový obraz o zdravotnom stave človeka. Avšak niekedy môžu byť výsledky skreslené. Ako sa pripraviť na dôležité krvné testy tak, aby čo najpresnejšie pomohli vyvodiť odborníkom závery o vašom zdravotnom stave? Veľký vplyv má konzumované jedlo a nápoje, preto si niektoré odbery krvi vyžadujú pôst.

Pôst pred určitými krvnými testami je dôležitý na to, aby ste sa uistili, že výsledky vašich testov sú presné. Dôvodom je, že minerály, tuky, bielkoviny, uhľohydráty a vitamíny, ktoré sa nachádzajú vo všetkých potravinách a nápojoch, môžu ovplyvniť hodnoty krvi a zahmliť konečný výsledok.

Typy krvných testov, ktoré vyžadujú pôst

Krvné testy, pred ktorými by ste mali držať hladovku, sú tieto nasledovné:

– základný metabolický test

– test na cholesterol

– krvný test glukózy

– pečeňový test

– test na hladinu triglyceridov

– test funkcie obličiek

Väčšinou vám váš lekár dá pokyn, aby ste pred odberom krvi nejedli. Ak nie, spýtajte sa ho na to. Nie všetky testy vyžadujú pôst, pri niektorých však bude potrebné obmedziť konzumáciu určitých jedál. Napríklad test na skrytú krv v stolici síce nevyžaduje hladovku, no nemali by ste jesť hovädzie mäso, brokolicu alebo niektoré lieky, pretože výsledok môže byť falošne pozitívny.

Ako dlho sa treba postiť pred odberom krvi

Čas, počas ktorého by ste mali držať pôst, sa bude líšiť v závislosti od krvného vyšetrenia. Pri väčšine testov je potrebné nejesť predtým nič okrem vody aspoň 8 hodín. Pri niekoľkých odberoch môže byť potrebná 12-hodinová hladovka.

Nápoje pred krvným testom

Pokiaľ vám lekár neurčí inak, pred odberom krvi môžete piť iba vodu. Pozor, nie však sódu ani minerálne vody, či vodu ochutenú citrónom. Počas pôstu by sa totiž nemal piť žiadny nápoj nasýtený oxidom uhličitým, ochutený nápoj či akýkoľvek druh aj nesladeného čaju.