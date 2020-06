Ako správne používať opaľovací krém? Väčšina ľudí robí chybu už pri jeho nanášaní

Naša koža je veľmi citlivá a nikdy nezabúda, ako sme sa o ňu starali už od detstva. Pamätá si každý prešľap. Akékoľvek nadmerné vystavenie slnečným lúčom či spálenie vráti dvojnásobne. Náležitá ochrana počas leta je preto nesmierne dôležitá.

Čo určite nepodceniť pri pobyte na slnku, ale aj to, ako nájsť ochranu „šitú na mieru“ sme sa spýtali farmaceutky z lekárne Dr.Max Jany Varsovej.

Nadmerné slnenie bez adekvátnej ochrany môže vyvolať neželané spálenie, slnečné alergie, predčasné starnutie kože, ale aj závažné ochorenia. Pri opaľovaní a dlhšom pobyte na slnku preto odborníčka odporúča dbať na správnu ochranu kože, ako aj celkové zdravie dodržiavaním nasledujúcich odporúčaní:

Chráňte svoje oči slnečnými okuliarmi s UV-filtrom, používajte pokrývku hlavy a voľný odev.

Nezabúdajte na dodržiavanie pitného režimu. Uprednostnite čistú či minerálnu vodu, snažte sa obmedziť sladené nápoje, kofeín či alkohol.

Pobytu na slnku sa vyhýbajte medzi 11. – 15. hodinou, keď je intenzita slnečného žiarenia najvyššia.

Prípravok na opaľovanie naneste na pokožku dvakrát po sebe, minimálne 30 minút pred pobytom na slnku. Jeho nanášanie každé dve hodiny opakujte.

Dôsledne natrite predovšetkým nos, uši, pery, priehlavky nôh, znamienka a jazvy. Práve na týchto citlivých miestach dochádza k spáleniu pokožky najrýchlejšie.

Pri dlhšom pobyte na slnku, po kúpaní ci sprchovaní je žiaduce sa opaľovacím prípravkom opätovne natrieť.

Je potrebné sledovať si dĺžku pobytu na priamom slnku, aj keď ste použili opaľovací prípravok. Pri nadmernom slnení hrozí totiž nebezpečenstvo slnečného úpalu. Prejaviť sa môže bolesťou hlavy, horúčkou, celkovou slabosťou, závratom, zmätenosťou ci vracaním.

Počas leta môžete preventívne užívať aj takzvané antioxidanty (zinok, biotín, vitamín C), teda látky, ktoré pomáhajú pri ochrane kože.

Kozmetiku prispôsobte ročnému obdobiu

„Počas letných mesiacov zvoľte správnu starostlivosť o celé telo. Hustejší krém na tvár nahraďte počas tohto obdobia za ten s ľahšou textúrou. Mejkap u žien by takisto nemal byť celoročne jednotvárny, cez leto vyberajte z tých so slnečnou ochranou SPF, ako aj ľahšou textúrou. Slnkom namáhaná pokožka si zaslúži hydratáciu telovým krémom, mliekom či olejom. Po intenzívnom slnení si doprajte prípravky, ktoré obsahujú špeciálne zložky určené na regeneráciu po opaľovaní,“ radí Jana Varsová z lekárne Dr.Max.

Štyri zásady ochrany po opaľovaní

Po skončení opaľovania ošetrite pokožku vhodným prípravkom po opaľovaní. Je dobré mať na pamäti, že spálenie pokožky znamená veľké riziko a podľa názoru mnohých odborníkov značne zvyšuje riziko zhubného kožného nádoru – melanómu.

Pokiaľ dôjde k spáleniu pokožky (koža je červená, bolestivá, môže byť prítomný mierny opuch), schlaďte postihnuté miesto najlepšie vodou (studená jemná sprcha, krátky kúpeľ alebo priloženie studeného obkladu).

Na upokojenie kože naneste na postihnuté miesta prípravky napríklad s obsahom panthenolu alebo aloe vera.

Zvlášť počas tohto obdobia dbajte na dostatočný príjem tekutín, pri spálení kože je dehydratácia veľmi častá.

Ako vybrať opaľovací prípravok presne pre vás

Pri pobyte na slnku je dôležité chrániť pokožku pred účinkami ultrafialového (UV) žiarenia, a zároveň dodržiavať základné pravidlá správneho slnenia.

UV žiarenie je v určitej miere pre človeka prospešné, okrem iného napríklad na tvorbu vitamínu D. Nadmerné vystavovanie kože jeho účinkom však môže na organizmus pôsobiť v mnohých smeroch negatívne.

Aby bola vaša pokožka počas leta ako v bavlnke, je nesmierne dôležitý správny výber opaľovacieho prípravku. S jeho výberom vám na základe typu pokožky a miesta cestovania pomôže lekárnik ci vyškolený dermoporadca.

Aké množstvo opaľovacieho krému treba použiť

Dôležitá je aj intenzita a frekvencia natierania prípravkov chrániacich pred slnečnými lúčmi.

„Väčšina ľudí zvyčajne nanáša na kožu výrazne menšie množstvo opaľovacieho prípravku, než aké je potrebné na dosiahnutie deklarovaného stupňa ochrany. Pritom, ak sa na pokožku nanesie nedostatočné (napríklad iba polovičné) množstvo, ochrana sa zníži až o dve tretiny. Dospelý človek potrebuje na jedno nanesenie na celé telo približne dve polievkové lyžice opaľovacieho prípravku. Na tvár je to zhruba množstvo, ktoré zodpovedá objemu jednej kávovej lyžičky. Dôležité je ale pamätať na to, že žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100-percentnú ochranu pred slnečným žiarením,“ radí farmaceutka Jana Varsová.

Každý z nás má určitú vrodenú odolnosť kože voči slnečnému žiareniu, ide o takzvaný fototyp.

Určuje sa podľa citlivosti kože na slnečné žiarenie.

Rozlišujeme šesť fototypov podľa typu pleti, farby vlasov, sklonu k vzniku pigmentových škvŕn a pieh, ako aj podľa toho, či sa naša pokožka ľahko spáli, alebo sa, práve naopak, rýchlo opaľujeme dohneda.

Každý fototyp reaguje na slnko inak a so stúpajúcim číslom fototypu odolnosť kože voči slnečnému žiareniu rastie.

Od toho, aký sme fototyp, sa, samozrejme, odvíja výber správneho opaľovacieho prípravku, ako aj ideálne ošetrenie pokožky po opaľovaní.

„Venujte svojej pokožke pozornosť, ktorú si zaslúži. Sledujte jej stav a pravidelne kontrolujte všetky znamienka, pigmentové škvrny, ako aj výrastky, ktoré na tele máte. Ak objavíte akékoľvek neprirodzené zmeny, navštívte čo najskôr kožného lekára,“ dodáva odborníčka z lekárne Dr.Max.

Detská pokožka reaguje citlivejšie

Pokožka dieťaťa je na pôsobenie slnečných lúčov oveľa citlivejšia ako pokožka dospelého človeka. Je tenšia, na slnečné žiarenie nie je zvyknutá a až do puberty nemá úplne vyvinutú obrannú schopnosť.

Aby ste nemuseli utekať s vaším drobcom k lekárovi so spálenou pokožkou, úpalom či dehydratáciou, majte počas slnenia na pamäti základné zásady správnej slnečnej ochrany.

Odkedy sa deti môžu opaľovať?

Deti do 6 mesiacov je ideálne priamemu slnku vôbec nevystavovať. Pri každom pobyte vonku chráňte dieťa pred priamym slnkom.

Deti do 3 rokov by sa nemali cielene opaľovať. Sledujte čas strávený na slnku a dbajte na dôsledné a pravidelné natieranie opaľovacím prípravkom.

U detí používajte opaľovacie prípravky s vysokým ochranným faktorom (bez rozdielu fototypu a vo všetkých pásmach UV indexu).

Deti v kočiariku chráňte na odkrytých častiach tela vhodným opaľovacím prípravkom.

Dieťa chráňte opaľovacím prípravkom aj v prípade, ak sa kúpe v šatách. Po kúpaní ho nenechávajte vo vlhkom odeve.

Dbajte na dodržiavanie pitného režimu.

Nezabúdajte na pokrývku hlavy a slnečné okuliare.

Majte na pamäti, že deti sú na pôsobenie slnka citlivejšie ako dospelí.

Aj krátky pobyt na intenzívnom slnku môže mať za následok prehriatie, úpal alebo poškodenie pokožky. A tá si aj v dospelosti pamätá každé spálenie z detského veku.

Dlhodobý pobyt malých detí na priamom slnku sa neodporúča, pretože podľa výskumov zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože v dospelosti.

Vhodné ochranné krémy pre deti

„Jemná detská pokožka toleruje lepšie prípravky, ktoré neobsahujú farbivá, konzervačné látky (najčastejšie používané parabény) či parfumy. Detské opaľovacie prípravky majú jasné označenie, že sú určené špeciálne pre deti. Pri ich výbere sa obráťte na lekárnika či vyškoleného dermoporadcu, ktorí vám odporučia najvhodnejšie produkty,“ upozorňuje Jana Varsová z lekárne Dr.Max.

Nezmeškajte Dni zdravej pokožky a príďte sa poradiť s odborníkmi do lekární Dr.Max! Od 22. do 26. júna vám v každej lekárni ochotne poradia s výberom vhodnej letnej kozmetiky či opaľovacieho krému. Dozviete sa aj to, ako si poradiť s mykózami či ako správne odstrániť kliešťa.