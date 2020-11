Ako vplýva nosenie rúška na človeka? Pri športe na veku a pohlaví nezáleží

O pozitívnom vplyve nosenia rúška niektorí stále pochybujú, pri športe ešte viac. Najčastejším dôvodom jeho nenosenia je, že spôsobuje zhoršenie funkcie pľúc. Najnovšie výskumy ukázali, že tohto sa báť nemusíme.

Jediné tvrdenie, ktoré sa v súvislosti s nosením rúška ukázalo ako pravdivé je, že pri športe to môže viesť k dýchavičnosti. O zhoršení funkcie pľúc existuje len málo dôkazov, aj tie sa týkajú veľmi intenzívneho cvičenia.

Zdravý človek nemá problém

Tím amerických a kanadských vedcov v odbornom Annals of the American Thoracic Society uvádza, že iba u ľudí so závažným kardiopulmonálnym ochorením (pozn. týkajúcim sa srdca a pľúc) môže dôjsť k „zvýšenej odolnosti a/alebo menším zmenám v krvných plynoch“, ktoré by mohli ovplyvniť výkonovú kapacitu.

Veľa otázok smeruje hlavne k tomu, či je možné naplno, teda profesionálne športovať aj s rúškom. Aj odborníci však radia, že ak sa pri cvičení s rúškom cítite naozaj nepríjemne, mali by ste jeho nosenie pri fyzickej aktivite konzultovať s lekárom.

Napriek tomu je cvičenie bez rúška nebezpečné. Aktuálne môžu byť fitness centrá na Slovensku otvorené, avšak podmienkou je maximálne šesť ľudí v prevádzke. Aj keď sa môže zdať, že ide o malé riziko, stále je nutné sa chrániť.

Minimálne účinky

Spoločná štúdia Američanov a Kanaďanov sa zaoberala rozborom vedeckej literatúry, ktorá skúma najmä účinky rôznych tvárových masiek a respirátorov na dýchací systém počas fyzickej aktivity.

U zdravých ľudí boli účinky na dýchací systém minimálne, bez ohľadu na úroveň cvičenia alebo typ masky.

Aj keď môže byť dýchanie v maske pre mnohých spojené s väčším nepohodlím, „účinky nosenia masky na dýchanie či na obsah kyslíka a oxidu uhličitého v krvi alebo na iné fyziologické parametre sú malé; často príliš malé na to, aby sa dali zistiť“.

Povedala to doktorka Susan Hopkinsová, profesorka medicíny a rádiológie na Lekárskej fakulte Kalifornskej univerzity v San Diegu.

Vek a pohlavie takisto nehrajú medzi dospelými významnú úlohu. „Neexistujú žiadne súčasné dôkazy, ktoré by podporovali rozdiely vo fyziologických reakciách na fyzickú záťaž pri používaní tvárovej masky založené na pohlaví alebo veku,“ dodala Hopkinsová.