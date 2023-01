Ambulancie by sa podľa lekárov mali dofinancovať cez zvýšenie platieb za poistencov štátu

Ambulancie by mala vláda dofinancovať výlučne cez úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom prostredníctvom zdravotných poisťovní cez zvýšenie platieb za poistencov štátu. V tlačovej správe to uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.

Dofinancovanie zdravotných poisťovní

Len týmto spôsobom je podľa nej možné rýchlo a transparentne posunúť financie v krízovej situácii do kolabujúcich a vyčerpaných ambulancií. Zároveň odmieta dofinancovanie zdravotných poisťovní cez zvýšenie ich imania.

Šéfka SVLS upozorňuje na to, že účinnosť zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Dôvera sa končí 31. januára tohto roka.

„Ambulancie, ktoré nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami nepodpíšu, budú od 1. februára v nezmluvnom vzťahu,“ varuje.

Veľká finančná diera

Zdravotné poisťovne podľa nej môžu zazmluvniť iba taký finančný objem, aký majú k dispozícii.

„Na rok 2023 existuje pre zdravotníctvo veľká finančná diera, ktorá sa stále zväčšuje,“ uviedla.

Nezmluvné ambulancie sa podľa Paluškovej definitívne zatvoria alebo prejdú na priame platby. „V druhom prípade by bola ťarcha na pacientovi, musel by si hradiť vyšetrenie v ambulanciách, laboratórne vyšetrenia, všetky lieky, nemal by mu kto predpísať prevoz sanitným vozidlom,“ upozornila. Takýto scenár je pre SVLS absolútne neprijateľný.

Udržanie prevádzok

Na udržanie prevádzky ambulancií je podľa všeobecných lekárov potrebných minimálne 320 miliónov eur.

„Vládou ponúknuté medziročné navýšenie v rozpočte pre ambulancie vo výške 7 percent, resp. 6 percent sme jednoznačne odmietli, pretože nepokrýva ani polovicu inflácie v roku 2022, ktorá v roku 2022 bola 15 percent,“ uviedla šéfka SVLS.

Takáto ponuka podľa nej nezahŕňa astronomické náklady na nájomné, energie, spotrebný materiál, náklady na stravné a mzdy zamestnancov, pohonné hmoty, externých dodávateľov – IT služby, odvoz nebezpečného a komunálneho odpadu, účtovníctvo a ďalšie služby.

Možné zavedenie doplatkov

„Pripravujú sa konkrétne kroky na možné zavedenie doplatkov poistencov v prípade, že sa na dofinancovaní prevádzky ambulancií nedohodneme,“ dodala.

Ministerstvo zdravotníctva SR ponúka ambulantnému sektoru ako pomoc so zvýšenými cenami energií sumu 282 miliónov eur. Po stredajšom rokovaní predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR a zástupcov ambulantného sektora to na tlačovej besede uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).

Ministerstvo zdravotníctva podľa neho prišlo na rokovanie s finančnou pomocou pre ambulancie vo výške 172 miliónov eur. Rezort zdravotníctva by podľa ministra vedel túto sumu zvýšiť ešte o ďalších 110 miliónov eur.

Poplatky vyberať nechcú

Podľa Lengvarského je ešte treba počas nasledujúcich dvoch dní doladiť detaily, keďže by sa pri sume 282 miliónov eur zvyšoval tzv. štrukturálny deficit verejných financií. Verí však tomu, že v piatok by sa mohli s predstaviteľmi ambulantného sektora na sume finančnej pomoci definitívne dohodnúť.

„Je potrebné to sprocesovať čím skôr, aby k 1. februáru mali poskytovatelia podpísané zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami,“ povedal.

Predstavitelia ambulantného sektora sa s ministerstvom zdravotníctva dohodli, že pacienti si nebudú musieť platiť za vyšetrenie u lekára.

„Zo strany kolegov bolo jasne vykomunikované, že nechcú bez dlhšej diskusie vyberať poplatky, čiže téma poplatkov u lekára bola vyriešená,“ uzavrel.