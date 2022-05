Ambulancie pre Ukrajincov odbremeňujú lekárov, Bratislavský kraj za mesiac vybavil 500 pacientov

Ambulancie prvého kontaktu pre Ukrajincov, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril v apríli, majú za sebou mesiac fungovania. Za ten čas vybavili viac ako 500 ukrajinských pacientov. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Ordinuje ukrajinský personál

„Dôsledky vojny u nášho východného suseda pociťujeme aj my v každodennom živote. Bratislavský kraj je jediným krajom, kde je koncentrovaných takmer 20-tisíc Ukrajincov. Tým, že sme pre nich otvorili ambulancie, odbremenili sme našich lekárov aj uvoľnili kapacity. Tam ich ošetrí personál v ich rodnom jazyku,” vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

V ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a ambulancii všeobecného lekárstva pre deti, ktoré sídlia v zdravotnom stredisku Zrkadlový háj v Petržalke, ordinuje ukrajinský personál, čím sa odbúrala jazyková bariéra medzi pacientmi a ošetrujúcim personálom. Ten denne vybaví okolo 40 pacientov.

Lekári sa môžu venovať svojej agende

Najčastejšími úkonmi sú vydanie potvrdenia do zamestnania, škôl, škôlok, predpísanie liekov, vystavenie potvrdenia na vyšetrenie a najmä potrebné zdravotné ošetrenia.

„Záujem o ukrajinské ambulancie je veľmi veľký a od našich lekárov máme pozitívnu spätnú väzbu na tento krok. Môžu sa tak venovať svojej agende a svojim pacientom. Pre niektorých poskytovateľov, ktorí mali v rajóne viacero ubytovní s utečencami, to bol vážny problém. Ohrozovalo to poskytovanie starostlivosti slovenským poistencom. Práve preto uvítali možnosť posielať ukrajinských pacientov do špeciálne vyčlenených ambulancií,“ dodal hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.