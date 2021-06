Američania majú dobré správy o vakcíne od Novavaxu, jej účinnosť je približne 90 percent

Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Novavax je vysoko efektívna a chráni aj proti variantom.

Americká biotechnologická firma to oznámila v pondelok s tým, že to vyplýva z rozsiahlej štúdie, ktorú uskutočnili v Spojených štátoch a Mexiku.

Jednoduchá na uskladnenie

Vakcína je podľa zverejnených informácií celkovo efektívna na približne 90 % a podľa predbežných údajov je aj bezpečná, uviedla spoločnosť.

Vakcína od spoločnosti Novavax, ktorú je jednoduché uskladňovať i prevážať, by mala podľa agentúry AP zohrať dôležitú rolu v posilnení dodávok očkovacích látok do rozvojových krajín.

Kam pôjdu prvé dávky

Táto pomoc je však ešte stále ďaleko. Spoločnosť podľa aktuálnych informácií plánuje požiadať o povolenie na používanie vakcíny v Spojených štátoch, Európe a ďalších krajinách koncom septembra. Dovtedy chcú tiež dosiahnuť výrobu do 100 miliónov dávok mesačne.

„Množstvo našich prvých dávok pôjde do … krajín s nízkymi a strednými príjmami a to bol náš cieľ už na začiatku,“ povedal pre agentúru The Associated Press generálny riaditeľ Novavaxu Stanley Erck.

Zatiaľ čo v Spojených štátoch dostala najmenej jednu dávku vakcíny proti COVID-19 viac ako polovica populácie, v rozvojových krajinách je to podľa údajov Our World In Data menej ako jedno percento.

Štúdia novej vakcíny

Na štúdii Novavaxu sa podieľalo takmer 30-tisíc ľudí vo veku od 18 rokov v Spojených štátoch a Mexiku. Dve tretiny z nich dostali dve dávky vakcíny s trojtýždňovým rozostupom a zvyšok placebo.

Medzi účastníkmi následne zaznamenali 77 prípadov ochorenia COVID-19 – 14 v zaočkovanej skupine a zvyšok medzi dobrovoľníkmi, ktorí dostali placebo.

Medzi zaočkovanými pritom nebol ani jeden prípad stredného alebo ťažkého priebehu ochorenia, zatiaľ čo v druhej skupine ich bolo 14.

Bez krvných zrazenín

Podobná účinnosť vakcíny sa ukázala aj proti viacerým variantom a tiež v rizikovej populácii.

Vedľajšie účinky boli prevažne mierne – citlivosť a bolesť v mieste vpichu. Nehlásili pritom žiadne prípady nezvyčajných krvných zrazenín ani srdcových problémov, konštatoval Erck.

Novavax o výsledkoch informoval prostredníctvom tlačovej správy, no plánuje ich publikovať aj v odbornom časopise, kde ich podrobia kontrole nezávislých expertov. Spoločnosť sídliaca v Marylande už predtým publikovala výsledky menších štúdií z Británie a Juhoafrickej republiky.

Milióny dávok

Spoločnosť sa zaviazala dodať počas budúceho roka Spojeným štátom 110 miliónov dávok a celkovo 1,1 miliardy rozvojovým krajinám.

Združenie Gavi v máji oznámilo, že s Novavaxom podpísalo dohodu o nákupe 350 miliónov dávok vakcíny, pričom s dodávkami by sa malo začať v treťom štvrťroku.