Američania majú vážny problém s koronavírusom, za jeden deň pribudlo viac ako 40-tisíc nakazených

Spojené štáty majú „vážny problém“ s koronavírusom. Uviedol to americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci. Vyjadril sa tak po tom, čo nárast počtu prípadov zaznamenalo 16 amerických štátov.

„Jediný spôsob, ako to ukončiť, je ukončiť to spoločne,“ povedal expert Bieleho domu pre boj proti pandémii počas najnovšieho tlačového brífingu. Podľa jeho krízového tímu je potrebné spraviť viac pre zastavenie šírenia nákazy. Odborníci preto okrem iného vyzvali mileniálov, aby sa dali otestovať, a to aj v prípade, že sú asymptomatickí.

V piatok pribudlo v Spojených štátoch rekordných 40 173 nových prípadov. Podľa štatistík Johns Hopkins University je to najvyšší denný nárast od začiatku pandémie, ktorý prevýšil aj rekord z predchádzajúceho dňa.

Krajina tak už registruje vyše 2,4 milióna potvrdených prípadov a vyše 125-tisíc úmrtí, teda najviac na svete. Zdravotnícki predstavitelia napriek tomu odhadujú, že skutočný počet prípadov môže byť až desaťkrát vyšší ako ten oficiálny.