Americké úrady hlásia prvý prípad obrny za takmer desaťročie

Neočkovaný mladý dospelý z New Yorku sa nedávno nakazil obrnou. Je to prvý prípad ochorenia v Spojených štátoch za takmer desaťročie, informovali vo štvrtok tamojšie zdravotnícke úrady.

U pacienta, ktorý žije v Rockland County, sa vyvinula paralýza. Symptómy sa u neho prejavili pred mesiacom a podľa úradov v poslednom čase nevycestoval mimo krajiny.

Kmeň vírusu z vakcíny

Zdá sa, že pacient sa nakazil kmeňom vírusu, ktorý sa nachádza vo vakcínach, pravdepodobne od niekoho, kto dostal živú vakcínu dostupnú v iných krajinách, nie v USA.

Osoba už podľa úradov nie je považovaná za nákazlivú, no vyšetrovatelia sa snažia zistiť, ako sa nakazila a či sa mohli s vírusom stretnúť aj ďalší ľudia.

Väčšina Američanov je zaočkovaná proti obrne, no tento prípad by mal byť budíčkom pre tých, ktorí nie sú, konštatovala výskumníčka Jennifer Nuzzo z Brownovej univerzity.

Jedno z najobávanejších ochorení

Obrna, ktorá najviac postihuje deti, bola kedysi jedným z najobávanejších ochorení v Spojených štátoch, keď jej každoročné epidémie spôsobovali tisícky paralýz. Vakcíny sú dostupné od roku 1955 a vakcinačné kampane dokázali počet prípadov v Spojených štátoch ešte v šesťdesiatych rokoch znížiť na menej než sto ročne a v sedemdesiatych rokoch na menej než desať ročne.

V roku 1979 vyhlásili obrnu v USA za eliminovanú. Občas však ochorenie do krajiny privezú ľudia zo zahraničia. Posledný takýto prípad sa vyskytol v roku 2013, keď v San Antoniu diagnostikovali sedemmesačné dieťa, ktoré sa prisťahovalo z Indie. I toto dieťa malo podľa úradov typ obrny nachádzajúci sa v živých vakcínach v cudzine.

Hrozba nových epidémií

Spojené štáty a mnohé ďalšie krajiny využívajú vakcíny s neaktívnym vírusom, no v niektorých krajinách používajú oslabený živý vírus, ktorý podávajú deťom vo forme kvapiek do úst. Oslabený vírus však môže vo výnimočných prípadoch zmutovať do formy schopnej vyvolať nové epidémie.

Obrna je endemická v Afganistane a Pakistane, no v posledných rokoch hlásili prípady aj z viacerých krajín Afriky, Blízkeho východu a Ázie.