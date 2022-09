Analytici predstavili plán, ako zdravotníctvu ušetriť nemalé peniaze. Počítajú aj so škrtaním návštev u špecialistov

Zdravotníctvo by do roku 2030 ušetrilo viac ako 86 miliónov eur, ak by sa znížil počet návštev lekárov špecialistov. To si vyžaduje presun časti kompetencií zo špecializovaných na všeobecné ambulancie.

V najbližších rokoch však nemožno počítať so žiadnou úsporou, keďže najskôr je potrebné navýšiť zdroje a prijať koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Častá návšteva špecialistov

Vyplýva to z revízie výdavkov na zdravotníctvo, ktorú aktualizovali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a Inštitút zdravotných analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR.

Ako uvádza analytický dokument, slovenskí pacienti navštevujú všeobecných lekárov menej často, ale špecialistov častejšie, ako pacienti v krajinách V3 (Česko, Poľsko, Maďarsko).

„Počet návštev lekárov špecialistov je na Slovensku o 2,9 návštev na obyvateľa vyšší ako v krajinách V3,“ vyčíslili analytici. Dôvodom je, že špecialisti na Slovensku poskytujú aj zdravotnú starostlivosť, ktorú v zahraničí majú v kompetencii všeobecní lekári.

Úspora na liekoch

„Na dosiahnutie úrovne V3 je však potrebné aj celkové zníženie počtu návštev v ambulanciách, niektoré dnešné návštevy sú úplne zbytočné,“ konštatujú autori.

Celkovými úspornými opatreniami možno v zdravotníctve do roku 2030 ušetriť takmer 483 miliónov eur. Z toho 426 miliónov eur predstavuje možná úspora na výdavkoch z verejného zdravotného poistenia a zvyšných 58 miliónov eur úspory na liekoch, zdravotníckych pomôckach mimo verejného poistenia.

Väčšinu úspor je možné dosiahnuť v horizonte rozpočtu verejnej správy do roku 2025. Na budúci rok možno z výdavkov verejného zdravotného poistenia ušetriť 127 miliónov eur.