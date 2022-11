Asociácia na ochranu práv pacientov žiada krízový plán pre prípad, že sa vláda s lekármi nedohodne

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a vyššími územnými celkami predložili krízový plán pre prípad, že sa vláda s lekármi vo výpovediach nedohodne. Rezort zdravotníctva, zdravotné poisťovne a samosprávne kraje by mali podľa AOPP bezodkladne zriadiť linky krízovej pomoci pre pacientov a uverejniť konkrétne telefónne čísla, na ktorých dostanú pacienti všetky potrebné informácie pri nedostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti. AOPP to uviedla v tlačovej správe.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Pacientska organizácia tiež žiada zverejniť a priebežne aktualizovať mapy dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre verejnosť.

„Žiadame, aby ministerstvo zdravotníctva spolu s Národným kontaktným miestom pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pripravili aj také riešenia, ktoré umožnia slovenským pacientom využívať zdravotnú starostlivosť v okolitých štátoch bez toho, aby si museli platiť rozdiel medzi cenou výkonu na Slovensku a v inej krajine,“ uviedla AOPP.

Podľa asociácie je najvyšší čas, aby vláda aj lekári pristúpili ku kompromisom a dospeli k dohode, ktorá upokojí súčasnú situáciu v zdravotníctve a zachová dostupnosť všetkých foriem zdravotnej starostlivosti od ambulantnej až po ústavnú.

Zatiaľ sa nedohodli

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sa na pondelkovom desaťhodinovom rokovaní s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financií Igorom Matovičom zatiaľ nedohodli na splnení ôsmich požiadaviek lekárskych odborárov.

Ako na brífingu po rokovaní uviedol predseda LOZ Peter Visolajský, v utorok budú rokovania pokračovať na Ministerstve zdravotníctva SR o reforme vzdelávanie mladých lekárov.

„Za nás je veľká snaha, aby sme to tento týždeň vyriešili,“ povedal. Rokovania sú podľa neho také zdĺhavé preto, že sa odpovede a stanoviská od vládnych predstaviteľov „dosť menia„.