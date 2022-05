Asociácia nemocníc Slovenska začína kampaň na podporu regionálneho zdravotníctva. Obáva sa, že peniaze pôjdu len do Bratislavy

Asociácia nemocníc Slovenska začína kampaň Pomôž svojej nemocnici, v ktorej vyzýva všetkých občanov, aby svojou podporou pomohli regionálnym nemocniciam získať prostriedky na ich modernizáciu. V tlačovej správe to uviedla Asociácia nemocníc Slovenska (ANS).

Obavy z rozdelenia peňazí

ANS vyjadrila obavu, že peniaze z plánu obnovy na zdravotníctvo poputujú len do hlavného mesta, nie do regiónov, ktoré pandémia zasiahla najviac. Vláda totiž zvažuje, že bratislavskú nemocnicu Rázsochy postaví práve z financií plánu obnovy. Pritom vo svojom programovom vyhlásení sa vláda zaviazala k výstavbe nemocnice a vyčlenila na to aj financie zo štátneho rozpočtu.

„Ak by čerpanie prostriedkov z plánu obnovy malo smerovať len do vybraných štátnych nemocníc, nie je to len nespravodlivé a diskriminačné, ale reálne to naráža aj na časové obmedzenie čerpania investícií. Zdroje z plánu obnovy sú časovo limitované a všetko je potrebné stihnúť za štyri roky, vrátane kompletnej prípravy, výstavby a rekonštrukcie nemocníc,“ píše sa v tlačovej správe.

Podľa ANS súčasná vláda plánuje alokovať takmer všetky finančné prostriedky z plánu obnovy pre zdravotníctvo na výstavbu nemocnice v Bratislave, je otázne, či sa budú môcť regionálne nemocnice uchádzať sa o financie z Plánu obnovy.

Transparentné pravidlá pre čerpanie investícií

ANS požaduje, aby pravidlá pre čerpanie investícií z plánu obnovy boli vopred jasne stanovené, transparentné a posudzované spravodlivo podľa pripravenosti projektov a v súlade s optimalizáciou siete nemocníc. Rezortu zdravotníctva odporúča zintenzívniť svoje aktivity smerom k príprave výziev, aby sa projekty stihli zrealizovať a Slovensko neprišlo o miliardu eur na výstavbu a rekonštrukcie nemocníc.

„Slovensko by malo investovať do modernizácie celého zdravotníckeho systému. Výzvy z Plánu obnovy a odolnosti by mali byť otvorené pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na typ vlastníctva. Plán obnovy môže byť záchranou pre slovenské zdravotníctvo, iba ak budú investície prerozdelené spravodlivo, podľa potrieb zdravotníckych zariadení,“ dodáva asociácia a vyzýva všetkých, aby sa zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke prispeli k prehodnoteniu tohto diskriminačného rozhodnutia vlády.