Asociácia zdravotných poisťovní žiada ambulantných lekárov ZAP o spolupatričnosť

Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR vyzýva Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) prehodnotiť svoj postoj k dohode o platbách.

Ambulantným poskytovateľom poisťovne ponúkli garanciu ich príjmov na úrovni minimálne 75 % z priemerných mesačných úhrad (za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v roku 2019). Asociácia vo svojom stanovisku uvádza, že zdravotné poisťovne postupujú v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR.

AZP reaguje na požiadavku ZAP financovať ambulancie na úrovni 100 percent priemerných mesačných sadzieb za rok 2019 a hrozbu nepodpísania zmlúv s poisťovňami.

AOPP žiada ZAP o solidaritu

Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR by v čase zdravotníckej krízy pacient nemal byť nástrojom na vyjednávanie.

„Súčasná situácia, v čase šíriacej sa pandémie koronavírusu, nie je pre občanov, a predovšetkým pacientov, ktorých stav si vyžaduje zdravotnú starostlivosť, jednoduchá. O to viac si vážime, že väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prijala odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR a akceptovala garanciu 75 % paušálnych platieb, a to až do času, kým sa nám nepodarí spoločnými silami preklenúť toto kritické obdobie,“ uvádza vo svojom stanovisku AOPP.

Asociácia apeluje na predstaviteľov ZAP, aby pomohli prekonať globálnu zdravotnícku krízu bez ohľadu na ekonomické záujmy.

„Ako strešná pacientska organizácia podporujeme každú snahu smerujúcu k tomu, aby boli výpadky zdrojov určené na zdravotnú starostlivosť zapríčinené pandémiou adekvátne vykompenzované. Považujeme za mimoriadne dôležité zabezpečiť lekárom, ktorí sa ocitli v prvej línii v boji s koronavírusom, dostatok peňazí. Bez ich práce sa nám situáciu nepodarí zvládnuť a my im aj touto cestou ďakujeme, že aj v týchto ťažkých časoch zostávajú pri nás,“ vyjadrila sa na margo situácie AOPP.