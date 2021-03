AstraZeneca je bezpečná vakcína, výrobca ju neustále monitoruje a zdravie ľudí kladie na prvé miesto

Vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca je podľa jej výrobcu bezpečná napriek niekoľkým správam o podozreniach na výrazne negatívne vedľajšie účinky. Britsko-švédsky farmaceutický gigant, ktorý očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 vyvinul v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, to uviedol v oficiálnom vyhlásení na svojom webe.

AstraZeneca kladie bezpečnosť vakcíny na prvé miesto a nepretržite ju monitoruje. „Dôkladné preskúmanie všetkých dostupných údajov o bezpečnosti viac ako 17 miliónov ľudí očkovaných v Európskej únii a Spojenom kráľovstve vakcínou AstraZeneca nepreukázalo žiadne dôkazy o zvýšenom riziku pľúcnej embólie, cievnej trombózy alebo trombocytopénie, a to v akejkoľvek definovanej vekovej skupine, pohlaví, šarži alebo ktorejkoľvek konkrétnej krajine,“ uviedla firma.

V EÚ a Británii zaznamenali medzi zaočkovanými osobami 15 prípadov cievnej trombózy a 22 prípadov pľúcnej embólie. Podľa spoločnosti AstraZeneca je to však omnoho menší výskyt, ako by sa dalo prirodzene očakávať u bežnej populácie takejto veľkosti, a podobné je to aj v prípade iných licencovaných vakcín proti koronavírusu.