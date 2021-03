AstraZeneca je vynikajúca vakcína, myslí si WHO a prerušenie jej podávania neodporúča

Jednotlivé krajiny by podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nemali prerušovať používanie vakcíny firmy AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 pre obavy, že spôsobuje problémy so zrážanlivosťou krvi. Podľa WHO neexistujú náznaky, že sú obavy opodstatnené. Hovorkyňa WHO Margaret Harrisová v piatok na brífingu povedala, že je to „vynikajúca vakcína“ a mala by sa naďalej používať. Informuje o tom portál bbc.com.

Doteraz Európanom podali približne 5 miliónov dávok očkovacej látky AstraZeneca. Na kontinente bolo hlásených približne 30 prípadov vytvorenia krvnej zrazeniny v cievach po podaní tejto vakcíny. Objavili sa aj správy o tom, že v Taliansku zomrel 50-ročný muž po cievnej trombóze.

WHO tieto správy prešetruje ako všetky pochybnosti o bezpečnosti, uviedla hovorkyňa organizácie. Nezistila sa však nijaká príčinná súvislosť medzi podaním vakcíny a hlásenými zdravotnými problémami, dodala.

Očkovanie vakcínou firmy AstraZeneca pozastavili Dánsko, Island, Nórsko, Thajsko a Bulharsko. Taliansko a Rakúsko preventívne prestali používať niektoré šarže. Iné krajiny, vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Austrálie a Mexika, uviedli, že pokračujú v distribúcii tejto očkovacej látky.