AstraZeneca musí dodať Únii milióny vakcín proti koronavírusu, súd jej stanovil harmonogram

Bruselský súd v piatok rozhodol o predbežnom opatrení v spore medzi britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca a Európskou komisiou. EK o tom informovala prostredníctvom svojej webstránky.

Súd spoločnosti AstraZeneca nariadil urgentne dodať únii 50 miliónov dávok vakcíny do 27. septembra 2021. Dodržať by pritom mali nasledujúce termíny – 15 miliónov dávok do 26. júla, 20 miliónov do 23. augusta a ďalších 15 miliónov do 27. septembra.

V prípade nedodržania stanoveného harmonogramu, bude musieť AstraZeneca uhradiť pokutu 10 eur za každú nedodanú dávku.

Nedodržala zmluvné záväzky

Rozhodnutie je podľa EK založené na skutočnosti, že AstraZeneca vážne porušila svoje zmluvné záväzky s EÚ. Súd tiež konštatuje, že firma mala podniknúť všetko vo svojich silách, aby dodala vakcíny v dohodnutých termínoch.

„Toto rozhodnutie potvrdzuje pozíciu Komisie, že AstraZeneca nedodržala svoje zmluvné záväzky. Je dobré vidieť, že to potvrdil aj nezávislý sudca,“ konštatovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, podľa ktorej to ukazuje nielen, že európska vakcinačná kampaň denno-denne dodáva pre svojich občanov, ale tiež to demonštruje, že je založená na riadnych právnych základoch.

Súd nariadil menej dodávok

AstraZeneca podľa agentúry AP v piatkovom vyhlásení uviedla, že Európska komisia počas procesu požadovala dodanie 120 miliónov dávok do konca júna, ale súd v Bruseli napokon nariadil dodanie 80,2 milióna dávok do 27. septembra 2021.

„AstraZeneca sa teší na obnovenú spoluprácu s Európskou komisiou s cieľom pomôcť v boji proti pandémii v Európe,“ dodali zástupcovia spoločnosti.