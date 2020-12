AstraZeneca upokojuje Britov aj celý svet, ich vakcína bude proti novému variantu koronavírusu fungovať

Šéf britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca, ktorá vyvíja vakcínu proti koronavírusu, v nedeľu uviedol, že podľa výskumníkov táto očkovacia látka bude účinná proti novému variantu vírusu rýchlo zvyšujúcemu počet infekcií v Británii.

Pascal Soriot, zároveň povedal, že výskumníci vymysleli postup, aby vakcína bola rovnako efektívna ako konkurenčné očkovacie látky. Objavili sa totiž obavy, že vakcína firmy AstraZeneca možno nebude taká dobrá ako vakcína firmy Pfizer, ktorú už distribuujú v Británii a ďalších krajinách.

Čiastočné výsledky naznačujú, že účinnosť očkovacej látky spoločnosti AstraZeneca je približne 70 percent, pričom vakcína firmy Pfizer a jej nemeckého partnera, spoločnosti BioNTech, má 95-percentnú účinnosť.

Britská vláda sa vyjadrila, že zdravotnícky regulačný úrad skúma záverečné údaje z tretej fázy klinických testov vakcíny spoločnosti AstraZeneca.

Nedeľník Sunday Times napísal, že vakcína by mohla byť schválená do štvrtka a jej distribúcia v Británii by mohla odštartovať počas prvého januárového týždňa.

Šéf firmy AstraZeneca Pascal Soriot na otázku v súvislosti s účinnosťou vakcíny proti novému variantu koronavírusu povedal: „Zatiaľ si myslíme, že vakcína by mala zostať efektívna. Avšak nemôžeme si byť istí, takže to budeme testovať.“

Podľa britských úradov je nový variant koronavírusu dôvodom rýchlo rastúceho počtu infekcií v krajine. Úrady uviedli, že tento variant je nákazlivejší, ale zdôraznili, že neexistujú dôkazy, že by spôsoboval horší priebeh ochorenia.