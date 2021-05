Austrália nakúpi milióny dávok vakcín od Moderny, zatiaľ ich však neschválila

Austrália uzavrela dohodu o dodávkach 25 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Moderna. Súčasťou dohody je dodávka 10 miliónov dávok v roku 2021 a 15 miliónov dávok v budúcom roku.

Informovala o tom vo štvrtok firma Moderna. Očkovacie látky tejto spoločnosti ešte len musí schváliť austrálsky regulačný úrad. Zatiaľ sú v krajine schválené iba vakcíny firiem Pfizer a AstraZeneca.

Predseda austrálskej vlády Scott Morrison uviedol, že prvých 10 miliónov dávok vakcíny Moderna by malo do krajiny prísť v záverečných troch mesiacoch tohto roka. Nasledujúcich 15 miliónov dávok bude určených proti možným budúcim variantom vírusu. „Už sme dobre pokročili do fázy riešenia toho, čo príde nabudúce, pretože pandémia nikam neodíde,“ povedal Morrison.

Spoločnosť Moderna s austrálskou vládou diskutuje aj o výrobe jej očkovacích látok v Austrálii. Vláda krajiny predpokladá, že vakcíny firmy Moderna bude odporúčať pre ľudí vo veku menej ako 50 rokov.