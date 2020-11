Bardejovské kúpele poskytujú svoje služby naďalej, ale fungujú v špeciálnom režime

Prevádzka Bardejovských kúpeľov trvala v lete bez obmedzení, v plnom režime a s naplnenými kapacitami len niečo vyše dvoch mesiacov.

Ako informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková, nástup druhej vlny koronavírusu a opatrenia hygienikov letný rozbeh pribrzdili a priniesli podnikateľskú neistotu.

Strata vyše štyroch miliónov eur

Kúpele medziročne zaznamenali výrazný prepad počtu klientov v skupine plne hradenej poisťovňami, ubudlo aj návrhov na kúpeľnú liečbu a dramaticky poklesol počet samoplatcov. Kúpele tak podľa nej evidujú v tomto roku stratu zatiaľ na úrovni vyše štyroch miliónov eur.

Napriek tomu podľa Šatankovej v súčasnosti poskytujú všetky kúpeľné služby pre klientov zdravotných poisťovní i samoplatcov bez výrazných obmedzení, avšak za podmienok schválených Úradom verejného zdravotníctva SR.

Ako konkretizovala, od klientov sa vyžaduje predovšetkým certifikát o negatívnom výsledku testu na koronavírus, nie starší ako sedem dní. Klienti s nástupom od pondelka 16. novembra absolvujú testovanie priamo v kúpeľoch.

„Každý klient, ktorý nastúpi v termíne od 2. do 15. novembra je povinný so sebou priniesť si certifikát o negatívnom výsledku testu. Pri nástupe od pondelka 16. novembra už absolvujú testovanie priamo v Bardejovských kúpeľoch, a to bezplatne. Bez požadovaného testu nebude klient prijatý na kúpeľnú liečbu,“ uviedla Šatanková.

Kúpele prijali opatrenia

Ako dodala, z dôvodu eliminácie rizika šírenia koronavírusu prijali kúpele opatrenia, ktoré súvisia predovšetkým s príchodom klientov na kúpeľnú liečbu, ale aj niektoré obmedzenia počas pobytu.

Platí, že klient môže vstupovať do objektov len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Zakázané je, aj v prípade negatívneho testu, akékoľvek prijímanie návštev v interiéri.

Dodržiavať sa musia povinné odstupy, prekrytie dýchacích ciest aj dezinfekcia.

„V prípade, ak sa u niekoho prejavia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára a informovať ich o tom. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci,“ dodala Šatanková.