Bardejovské kúpele pracujú v obmedzenom režime, niektorí klienti museli požiadať o náhradné termíny

Bardejovské kúpele, a. s. neprijímajú na pobyt až do konca marca nových klientov. Týka sa to nielen samoplatcov, ale aj klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Opatrenie platí zatiaľ pre klientov s nástupom do 30. marca vrátane.

Skupinové procedúry pozastavili

Ako agentúru SITA informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková, situácia sa neustále mení a nové opatrenia sa budú prijímať podľa potreby.

„Fungujeme v totálne obmedzenom režime. Klienti zdravotných poisťovní, ktorí už sú na liečení, majú služby poskytované na základe usmernení, ktorými sa zamedzuje ich zhromažďovanie. Procedúry sa riešia len individuálne, všetky skupinové procedúry sme pozastavili. Klienti dostali rúška, zamestnanci ich už majú dlhšie. Všetko dezinfikujeme a ideme v súlade s nariadeniami hlavného hygienika,“ vymenovala opatrenia Šatanková.

Bardejovské kúpele už minulý týždeň prijali preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu pre verejnosť. Vedenie spoločnosti až do odvolania zatvorilo pre verejnosť wellness, bazén, soľnú jaskyňu, muzeálny apartmán a zrušilo predaj voľnopredajných procedúr.

Návštevy rodiny sú zakázané

Zrušili aj bufetové stravovanie, všetky plánované spoločenské a kultúrne aktivity vrátane tanečných zábav, hromadné prednášky a organizované výlety.

„Návštevy rodinných príslušníkov v areáli sú zakázané. Kúpele požiadali klientov, ktorí majú kúpené komerčné pobyty, aby požiadali o náhradné termíny. Pri presune budú zohľadnené rovnaké cenové podmienky, aj keď sa zakúpené pobyty presunú na neskôr. Klienti nebudú rozdiel doplácať,“ vysvetlila Šatanková.

Vlani zaznamenali Bardejovské kúpele, a.s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 011 osôb, čo bolo o 3 174 viac ako v roku 2018. Kúpele vlani zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní o 17 289, na celkových 289 353. Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15,8 milióna eur, čo predstavovalo nárast o 14,62 percenta oproti roku 2018. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.

V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.