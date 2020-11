Bez podpory zdravotníctva hrozí kolaps systému, zdravotnícke organizácie napísali otvorený list

Podpora zdravotníctva sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní. Zdravotnícke organizácie na to apelujú v otvorenom liste, ktorý adresovali predsedom koaličných politických strán.

Bez podpory zdravotníctva budú podľa nich pre Slovensko vážne nielen dopady pandémie, ale predovšetkým bude ohrozené jeho ďalšie fungovanie a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Systémové zmeny potrebujú financie

„Ak tieto súvislosti nebudete riešiť dnes ako prioritu, kolaps zdravotného systému skôr či neskôr nastane. A máme reálne obavy, že to bude skôr, ako si dnes všetci myslíme,“ konštatovali organizácie.

Zdravotnícke organizácie upozorňujú na to, že systémové zmeny, ktoré majú pripravené, sa bez navýšenia financií v návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2021 nemajú šancu dostať do praxe. Opakujú, že nedostatočne financované zdravotníctvo nezabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia a zo systému.

Rovnako nezabezpečí zvyšovanie ani udržanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Opakovane pre to požadujú navýšenie platby za poistencov štátu minimálne na úroveň 5 % priemernej mzdy spred dvoch rokov a dofinancovanie strát v zdravotníctve, ktoré spôsobila pandémia COVID-19.

Právo na lepšiu dostupnosť

Organizácie žiadajú o neodkladné stretnutie k prerokovaniu ich návrhov ešte pred schvaľovaním návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 v Národnej rade SR.

„V opačnom prípade strácate našu dôveru, že bude zabezpečované právo občanov na lepšiu dostupnosť, kvalitu a rovnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uzavreli v otvorenom liste predsedom koaličných politických strán.

Pod otvorený list sa podpísali Slovenská lekárska komora, Asociácia na ochranu práv pacienta, Asociácia nemocníc Slovenska, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení a Asociácia dopravnej zdravotnej služby.