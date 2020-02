Bojnická nemocnica otvorila verejnú lekáreň, investovala 40-tisíc eur

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach v pondelok otvorila verejnú lekáreň. Podľa riaditeľa nemocnice Vladimíra Vida predstavovali investičné náklady na zriadenie lekárne 40-tisíc eur.

Otvorená bude v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a pacienti i návštevníci nemocnice ju nájdu hneď pri hlavnom vstupe do areálu. Agentúru SITA o tom informovala Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), do ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti bojnická nemocnica patrí.

Nová lekáreň má oficiálny názov Lekáreň pri nemocnici a bude poskytovať lekárenskú starostlivosť pre verejnosť, vrátane individuálnej prípravy liekov.

Zriadenie lekárne pomôže nemocnici

„Lekárenská starostlivosť sa v posledných rokoch zužuje na výdaj a najmä predaj voľnopredajných liekov a doplnkového sortimentu. Verím, že verejná lekáreň, ktorú prevádzkuje bojnická nemocnica, poskytne pacientom a verejnosti aj odborné informácie a cenné rady týkajúce sa ich zdravotného stavu a užívania liekov,“ uviedla pri príležitosti otvorenia lekárne vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková.

Zriadenie vlastnej lekárne je súčasťou plánu ekonomickej konsolidácie nemocnice, ktorý v polovici minulého roka schválili poslanci TSK.

Riaditeľ nemocnice Vladimír Vido vtedy vyčíslil ročné výnosy z činnosti lekárne na 1,2 milióna eur, pričom lekáreň by mala vyprodukovať zisk 100-tisíc eur ročne.

Otvorenie lekárne v Bojniciach kvituje aj predseda TSK Jaroslav Baška. „Dnešným dňom tak všetky tri župné nemocnice majú zriadené a prevádzkujú svoje verejné lekárne. Aj týmto spôsobom sa usilujú o zlepšenie hospodárenia a získanie doplnkových zdrojov na dofinancovanie prevádzky nemocníc,“ povedal Baška.