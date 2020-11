Boli sme v centre nákazy na Kysuciach. Organizáciu testovania tu chvália aj americkí vojaci

Časť západného a stredného Slovenska sa v sobotu ráno topila v hustej hmle. Státisíce ľudí to však neodradilo, aby sa prišli nechať otestovať na prítomnosť koronavírusu v ich tele. Traja chlapci, ktorí nevyzerajú, že už mali 10 rokov. Starší manželský pár, ktorý na striedačku stráži psa, kým sa ten druhý dá otestovať. Tínedžerka s mamou, ktoré sa cítia nepríjemne, lebo podľa značiek nesmú čakať v rade vedľa seba.

Odberné miesto COVID-19 v Dome kultúry v Čadci počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

Taká bola atmosféra počas druhého kola celoplošného testovania v Čadci, v okrese, ktoré si z minulého týždňa drží prvenstvo v počte pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus. Záujemcovia o testy si mohli vybrať zo 16 odberných miest, my sme navštívili tri z nich.

Srdce nákazy na Kysuciach

Na rozsiahlom námestí uprostred mesta to vyzerá rozhodne lepšie, ako na niektorých odberných miestach v Bratislave minulý týždeň. Riadne vyznačené a oddelené miesta pre čakajúcich na odbery, plastové stoličky vo viac ako dvojmetrových rozostupoch pre čakajúcich na výsledky. Ľudia sú slušní, tichí, počuť iba pozdravy susedov a známych. Všetko ide ako po masle.

Vzhľadom na to, že celý projekt vznikol „na zelenom stole“ ako to nazývajú vojaci, bez predchádzajúcich taktických cvičení podobnej situácie či aspoň teoretických usmernení z minulosti, zodpovední si zaslúžia aspoň hromadný potlesk z balkónov. Robotu rezortu obrany chvália aj americkí vojaci, ktorí na Slovensko prišli začiatkom októbra.

Príslušníci Armády USA pôsobiaci na Slovensku v rámci civilnej vojenskej spolupráce, sprava: Sean Walsh a Medeline Gramling počas monitoringu situácie druhého kola testovania v areáli Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

„Bolo úžasné vidieť, ako prebieha testovanie, všetko bolo rýchle, bezproblémové a rozhodne som nikdy nič podobné nevidela,“ povedala na margo celoplošného testovania Madeline Gramlingová pôvodom z Winconsinu. Ťažko povedať, či to tak „bezproblémovo“ vníma aj slovenská verejnosť. Zatiaľ najväčšiu nespokojnosť prejavili samosprávy, ale tam je skôr problém s komunikáciou.

Okrem Madeline sú na Slovensku ešte ďalší traja príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických, ďalšia žena a dvaja muži. Jeden z nich pri Madeline poslušne postáva, pre médiá sa však vyjadruje iba ona. Nečudujeme sa, ide o sympatickú vojačku s príjemnou angličtinou.

Komunikáciu s Američanmi chváli aj veliteľ Síl pre špeciálne operácie Branislav Benka: „Táto spolupráca je výnimočná a je na vysokej úrovni.“ Vidno, už po mesiaci obaja zámorskí vojaci zvládajú pekné a rýdzo slovenské „ďakujem“. Niet sa čo diviť, pridelení boli do Martina.

Pacientov museli posielať preč

V Kysuckej nemocnici s poliklinikou je doobeda ešte menej ľudí. Osobitné okienko je vyhradené pre zamestnancov nemocnice a ich rodinných príslušníkov. Prichádzajúci ľudia sa registrujú v priestoroch lekárne, takmer bez čakania sa dostávajú na rad. Zdravotníci boli zjavne pripravení aj na väčší nápor, z minulého týždňa sa však zrejme ľudia poučili.

Obyvateľka Čadce na odbernom mieste pre rodinných príslušníkov zamestnancov Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

Riaditeľ nemocnice, Martin Šenfeld, má napriek tomu smutný výraz. „Posledné dva týždne boli pre našu nemocnicu veľmi hektické, situácia je vážna a kritická. Najmä po poslednom plošnom testovaní sa nám vyhrotila až tak, že sme naplnili všetky reprofilizované lôžka,“ vysvetlil Šenfeld.

Nemocnica tým pádom nebola schopná prijímať nových pacientov. „Bol to neúnosný stav, aj vzhľadom na to, že nám vypadlo množstvo personálu. Množstvo zdravotníkov je v karanténe, momentálne to číslo je 98,“ dodal riaditeľ. Aktuálne už opäť prijímajú pacientov s COVID-19.

Atlantída

Ako poslednú sme navštívili Mestskú plaváreň a kúpalisko. Hmla sa rozplynula a napriek nízkej teplote ešte slniečko dokáže vonkajší priestor pred kúpaliskom skutočne vyhriať. Keby tam zavítal cudzinec, možno by mal dojem, že dávajú zmrzlinu zadarmo. Ľudia sa zhovárajú, stoja väčšinou po skupinkách, v areáli sa ozýva hudba, konkrétne Mekyho Atlantída. Rad postupuje rýchlo.

Atmosféra na odbernom mieste COVID-19 pri plavárni v Čadci počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

V okolitých okresoch to ide veľmi podobne. Podľa slov člena Hasičského a záchranného zboru SR, ktorého na druhé kolo testovania pridelili do Žiliny, časť Bytčica, je situácia lepšia ako minulý týždeň. „Ľudí je dosť, ale chodia priebežne, nestoja sa dlhé rady. Myslím, že nikto nečakal viac ako pol hodinu. Aj to som prehnal. Teraz je tu 30 ľudí, tak to bolo počas celého dňa. Máme dva odberné tímy, takže to ide dobre. Zatiaľ sme otestovali asi 700 ľudí,“ opisuje situáciu.

Viac ako 2 800 odberných miest v 45 okresoch Slovenska znamená stále veľmi veľa koordinácie, materiálu aj pracovnej sily. Je to však naozaj obrovský rozdiel oproti minulému týždňu. „Tentokrát všetko funguje, všetko máme v rozumných medziach. Nie je tu materiálový prepych, ale všetko je v poriadku,“ reaguje na otázku „čoho je nedostatok“ hasič z Bratislavy, pre ktorého ide už o tretie testovanie. Bol na Orave v rámci pilotného projektu, v hlavnom meste minulý víkend a teraz ho poslali sem.

Nakazení vojaci

Spolu s kolegami ich presunuli ešte v piatok do Žiliny na Strednú školu požiarnej ochrany ministerstva vnútra. Tam ich otestovali a následne pridelili do okolitých miest a obcí. Všetci jeho kolegovia boli negatívni, o vojakoch sa to však povedať nedá. Presné čísla nevedia, ale niekoľko príslušníkov ozbrojených síl, ktorí minulý týždeň pomáhali koordinovať plošné testovanie, malo teraz pozitívne testy na koronavírus. Ťažko povedať, kde a kedy sa nakazili.

Mário Pažický z Nadrezortného komunikačného centra OS SR pred Kysuckou nemocnicou s poliklinikou v Čadci (vľavo) počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

Aj tak, z takmer 21-tisíc lekárov, hasičov, policajtov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov je to zanedbateľný počet. Navyše, všetci už presne vedia, čo majú robiť alebo nerobiť. „Snažili sme zachovať tie isté miesta, tých istých ľudí, ten istý personál. Tým, že spolu absolvovali už minulý týždeň, vychytali všetky muchy,“ povedal Mário Pažický z nadrezortného komunikačného centra. „Neviem, čo by nás mohlo prekvapiť,“ doplnil opatrne. Zatiaľ sa zdá, že nič.