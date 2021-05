Boli ste v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, ale už ste zaočkovaný? Karanténa pre vás viac neplatí

Očkovaná osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s pozitívne testovaným človekom, nemusí ísť do karantény. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. Od druhej dávky mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19, napríklad od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo Moderna, však muselo uplynúť viac ako 14 dní.

Od prvej dávky vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, akou je tá od spoločnosti AstraZeneca, musia uplynúť viac ako štyri týždne. Do karantény nemusí ísť ani osoba, ktorá je viac ako 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19, ak jej ju podali v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Naďalej tiež platí, že osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období nie viac ako 180 dní, nemusí ísť do karantény.

Račková doplnila, že medzi osoby v osobitnom režime budú po novom zaradení aj prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty. „Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných prostriedkov,“ vysvetlila.