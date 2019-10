Bratislavský kraj prispeje tisíckami eur na vybavenie alebo rekonštrukciu ordinácií lekárov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa rozhodol poskytovať dotácie vo výške päťtisíc eur pre lekárov na vybavenie ordinácie prípadne na jej rekonštrukciu. Uviedol to v utorok predseda BSK Juraj Droba na tlačovej besede. Ako dôvod uviedol vysoký priemerný vek všeobecných lekárov a pediatrov a ich skorý odchod do dôchodku. Ako uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková, polovica pediatrov je v dôchodkovom veku.

Systém môže skolabovať

„Keby sa všetci rozhodli, že odídu do dôchodku, tento systém skolabuje,“ skonštatovala Ježíková. Prihlášky so žiadosťou o dotáciu môžu lekári podávať do 15. novembra.

Jednorazový dotačný príspevok je podľa slov Drobu akvizičného charakteru, preto ho poskytnú len novým lekárom. Je to investičný príspevok, preto ním lekári nebudú môcť financovať svoje platy či platy sestričiek, peniaze sú určené na vybavenie.

„Najdôležitejšie, čoho sa čerství lekári obávajú, je, že si budú musieť ambulanciu kupovať,“ uviedla Ježíková s tým, že začínajúci lekári sa boja vybudovať si ambulanciu na „zelenej lúke“.

Lekári majú málo pacientov

„Spôsob, akým zdravotné poisťovne preplácajú zdravotnú starostlivosť je naviazaný na počet pacientov,“ vysvetlila Ježiková s tým, že zo začiatku má lekár málo pacientov na to, aby uživil seba, sestričku a prevádzku ambulancie.

„Dostupnosť lekárov je všeobecne známa, nie sme kraj, ktorý je na tom najhoršie,“ povedal Droba s tým, že za posledné štyri roky ubudlo zo systému BSK 16 pediatrov a 16 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých.

„Pri všeobecných lekároch pre deti a dorast evidujeme 43 lekárov, ktorí sú vo veku nad 65 rokov,“ vysvetlil Droba problém vysokého veku existujúcich lekárov s tým, že je otázka dní, mesiacov či pár rokov, keď spomínaných 43 lekárov odíde do dôchodku. Pri všeobecných lekároch pre dospelých je vo veku nad 65 rokov 67 z nich.