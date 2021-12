Bratislavský kraj zvýši kapacitu očkovacieho centra, záujemcovia si budú môcť vybrať konkrétny dátum a čas

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zvyšuje kapacitu očkovacieho centra v Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave. Predstavitelia BSK na piatkovej tlačovej konferencii predstavili kroky, ktoré majú viesť k zvýšenej miere zaočkovanosti obyvateľov kraja proti ochoreniu COVID-19 a zároveň k odbremeneniu zdravotníkov.

„Situácia je opäť vážna. Lekári a zdravotnícky personál sú na pokraji svojich síl a možností,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba a pripomenul, že vakcinácia je jediná cesta, ako sa dá s pandémiou bojovať.

Očkovacie centrum v Auparku sa presťahuje

Prvým opatrením, ktoré podnikol BSK, je rozšírenie kapacity vo svojom vakcinačnom centre v NFŠ. „Postupne sťahujeme dve dodatočné očkovacie kóje z Auparku do NFŠ,“ ozrejmil Droba s tým, že dôvodom je aktuálny lockdown, a to, že ľudia nechodia do nákupných centier.

Očkovacie centrum v Auparku tak k 16. decembru kompletne presťahujú do NFŠ. „Takisto rozširujeme počet dní, kedy budeme na NFŠ očkovať,“ dodal Droba. BSK spúšťa okrem očkovania treťou dávkou tiež očkovanie prvou a druhou dávkou.

Na výber konkrétny dátum a čas

Novinkou registrácie na očkovanie vo vakcinačnom centre BSK je možnosť vybrať si konkrétny dátum a čas očkovania. „Vytvorili sme náš vlastný systém, ktorý je veľmi jednoduchý a každý sa môže prihlásiť na termín, ktorý mu vyhovuje,“ ozrejmil Droba.

Kraj tiež posilnil kapacity pre mobilné očkovanie a bude pokračovať vo výjazdovom očkovaní. „Doteraz sme výjazdmi zaočkovali 4 500 ľudí v 60 obciach a domovoch sociálnych služieb,“ uviedol a dodal, že mobilné očkovanie slúžilo na zaočkovanie viac ako 500 imobilných pacientov.