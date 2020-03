Briti chcú získať skupinovú imunitu voči koronavírusu. Nakaziť sa ale musí 60 percent populácie

Zatiaľ čo väčšina iných krajín zatvára školy, hranice a žiada občanov, aby zostali doma, Británia s prijímaním takýchto opatrení váha. Tento postoj vysvetlil hlavný poradca britskej vlády pre zdravotníctvo Sir Patrick Vallance. Vláda podľa neho chce, aby sa 60 percent populácie nakazilo koronavírusom a vytvorilo si tak „skupinovú imunitu“ voči tejto chorobe.

Vallance podľa denníka The Independent vyjadril presvedčenie, že koronavírus sa bude pravdepodobne objavovať každoročne. Pri príliš prísnych opatreniach však obyvateľstvo nezíska imunitu.

„Ak niečo veľmi prísne potlačíte, po uvoľnení opatrení sa to vráti v tom najnevhodnejšom čase,“ vyhlásil Vallance.

„Na získanie skupinovej imunity sa musí nakaziť asi 60 percent ľudí. Spoločnosť takto bude voči koronavírusu imúnna, čo nám pomôže kontrolovať túto chorobu z dlhodobého hľadiska,“ myslí si Vallance.

Znamenalo by to, že koronavírusom by sa v Británii nakazilo 39 miliónov ľudí. Pri jednopercentnej úmrtnosti by to znamenalo 400-tisíc mŕtvych a pri dvojpercentnej až dvojnásobok. Až dva milióny ľudí by v prípade takéhoto plánu mohlo mať vážne zdravotné ťažkosti vyžadujúce si hospitalizáciu.

V Británii registrujú skoro 1400 nakazených. 35 ľudí koronavírusu už podľahlo.