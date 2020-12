Britský Guardian chváli celoslovenské testovanie. Výsledky ich štúdie sú skreslené, tvrdí matematik

Vedci tvrdia, že masové testovanie COVID-19 na Slovensku znížilo mieru infekcie o 60 percent. Článok s týmto titulkom na svojom webe publikoval britský denník The Guardian. Takýto výrazný výsledok však na Slovensku žiadnym odborníkom odprezentovaný nebol.

Ako to teda je? Matematik Ivan Bošňák, ktorý pravidelne pripravuje prognózy vývoja pandémie nového koronavírusu na Slovensku, uvádza veci na pravú mieru. „Na Orave áno, na Slovensku určite nie,“ reagoval pre portál vZdravotníctve.sk na otázku, či u nás došlo k zníženiu nákazy o 60 percent.

Sporná štúdia

Britský článok sa vo veľkej miere opiera o štúdiu docenta Stefana Flascheho z London School of Hygiene & Tropical Medicine, ktorej spoluautorom je aj slovenský epidemiológ Martin Pavelka.

Pavelka aktuálne pôsobí aj na Inštitúte zdravotných analýz (IZA), ktoré patrí pod ministerstvo zdravotníctva. Z výsledkov ich skúmania má vyplývať, že celoplošné testovanie v kombinácii s obmedzeniami pomohli Slovensku v značnej miere obmedziť šírenie koronavírusu.

„Na Slovensku existujú pomerne silné dôkazy o tom, že lockdown a hromadné testovanie viedlo k veľmi veľkému zníženiu záťaže infekciami spôsobenými vírusom COVID-19,“ uviedol docent Flasche.

Testovanie v Liverpoole

Flashe tiež prirovnáva slovenské testovanie k tomu, ktoré vyskúšali v Liverpoole. Tam však podľa jeho slov také pozitívne výsledky nedosiahli, a to z niekoľkých dôvodov.

Slovensko použilo SD Biosensor test, ktorý schválila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), zatiaľ čo Briti využili test Innova. Preto podľa Flasheho pravdepodobne došlo k rozdielu v citlivosti testu.

„Slovensko pravdepodobne zachytilo 90 percent ľudí, ktorí boli v tom čase testovaní a infikovaní,“ uviedol. V Liverpoole sa naopak objavili dôkazy, že ich testy nezachytili celkovo 50 percent infekcií a až 30 percent ľudí s vysokou vírusovou záťažou.

Kúpili sme si čas

Flasheho kolega, docent Sebastian Funk, poukázal aj na to, že celková stratégia Slovenska sa v rámci znižovania počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 javí ako úspešná.

„Zdá sa, že to skutočne skrátilo čas, počas ktorého musí byť lockdown,“ povedal Funk. Niektorí Flasheho a Funkovi kolegovia však pristupujú k týmto hodnoteniam opatrne.

Alexander Edwards, docent biomedicínskych technológií na univerzite v Readingu, na margo štúdie vyhlásil, že výsledky sú síce skvelé, ale nemôžeme očakávať, že „hromadné testovanie bude fungovať všade“.

Iba na Orave

Skepticky sa k výsledkom stavia aj Bošňák, ktorý dlhodobo upozorňuje na rozdiely v sociálnom správaní v rámci jednotlivých regiónov Slovenska a ich vplyv na vývoj pandémie u nás. Svoj názor demonštruje práve na príklade Oravy.

Tam podľa jeho slov zabrala aj „behaviorálna imunita“, rýchly nástup koronavírusu v tejto oblasti spôsobil úmrtia, pre ktoré sa ľudia zľakli. V tejto oblasti je podľa Bošňáka tiež veľa pracovníkov, ktorí musia cestovať do iných miest, preto bola účasť na testovaní vysoká.

„Tam to zafungovalo a nie o 60 percent, tam to normálne vykynožili,“ tvrdí slovenský matematik a dodáva, že dôvodom bola kombinácia štyroch testovaní a práve behaviorálnej imunity.

Graf ako dôkaz

Vývoj na Orave potvrdzuje Flasheho slová o tom, že sa zachytili infekční ľudia v správnom čase. Celkovo to však o Slovensku podľa Bošňáka povedať nemôžeme. Ako na to potom britskí vedci prišli?

Dôkazom zníženia počtu nových prípadov koronavírusu na Slovensku až o 60 percent má byť aj graf, ktorý zobrazuje celkový prírastok COVID-19 pozitívnych od začiatku pandémie.

Bristký denník The Guardian napísal o celoplošnom testovaní na Slovensku článok, z ktorého vychádza, že sa nám podarilo znížiť počet nových prípadov o 60 percent. Foto: The Guardian/Johns Hopkins University

Pokles na grafe, ktorí autori štúdie pripisujú aj celoplošnému testovaniu, má však podľa Bošňáka iný dôvod. „To je iba z PCR testov, pretože sa prestalo testovať,“ vysvetľuje matematik.

Prestali sa robiť PCR testy

Viacerí slovenskí odborníci už dlhšie poukazujú na „neporiadok“ v rámci celkových štatistík, nakoľko niektoré prognózy vlády využívajú iba výsledky z PCR testov alebo, naopak, iba výsledky z antigénových testov.

Ďalší problém takisto súvisí s tým, že sa prestali robiť PCR testy. „Robil sa ich nejaký počet. Pozitivita vyskočila, lebo sa robili len nakazeným alebo indikovaným, no a zrazu nám klesli čísla (pozn. nových prípadov),“ vysvetľuje Bošňák.

Analytici preto počkali, ako sa situácia vyvinie ďalej a inšpirovaní susednou Českou republikou sa na to pozreli z opačnej strany. Skúsili z celkového počtu hospitalizovaných spätne zistiť, koľko bolo nakazených.

Testovanie vs. lockdown

„Spravili sme graf a veľmi to nekleslo,“ dodáva na záver Bošňák a zdôrazňuje, že údaje, ktoré priniesli v rámci britskej štúdie, sú skreslené. Pavelka napriek tomu tvrdí, že celoplošné testovanie je vzhľadom na sociálne a ekonomické dopady lockdownu stále lepšou voľbou.

Vývoj 7-dňovej incidencie (výskytu) na 10-tisíc obyvateľov za posledné dva mesiace na Orave, Považí a v Bratislave. Foto: Dáta bez pátosu/

„Lacné rýchle testy, ktoré je možné vyrobiť vo veľkom, môžu ponúknuť príležitosť viesť hromadné testovacie kampane, ktoré identifikujú väčšinu infekčných osôb,“ povedal pre The Guardian. Odpoveď na to, či to tak skutočne je, zrejme aktuálne nemá nikto.