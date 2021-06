Bude sa na Slovensku očkovať proti koronavírusu aj v lekárňach?

Očkovanie v lekárňach by malo byť podľa odborníkov neoddeliteľnou súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania. Slovenská lekárnická komora (SLeK) s podporou viacerých kľúčových expertov a odborných skupín preto iniciovala vznik odbornej diskusnej platformy Fórum pre dostupnejšie očkovanie.

Rozšírenie očkovacej stratégie

Jej cieľom je otvoriť diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania. Odborníci o tom informovali na utorkovom brífingu.

Očkovanie proti chrípke aj ďalším infekčným ochoreniam vo verejných lekárňach je samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy. „Skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie,“ uviedol prezident lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Slovensko pritom dlhodobo nedosahuje ani minimálnu zaočkovanosť populácie proti chrípke, nedarí sa nám dosahovať dobré výsledky ani v ďalších očkovaniach dospelej populácie. Dlhodobý pasívny prístup k problematike očkovania sa podľa odborníkov prejavuje aj v nezáujme časti verejnosti očkovať sa proti ochoreniu COVID-19.

Pozitívne vplyvy na komunitu dospelých ľudí

Skúsenosti z krajín, kde je zavedené očkovanie v lekárňach, poukazujú na viacero pozitívnych vplyvov na komunitu dospelých ľudí.

Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková poukázala na to, že Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom odvrátiteľných úmrtí. „Preto je potrebné uvažovať o zmenách, ktoré nám pomôžu chrániť ľudí pred dôsledkami preventabilných infekčných ochorení,“ podotkla.

Zavedenie očkovania v lekárňach na Slovensku by však potrebovalo upraviť súčasný právny systém. Potrebné by bolo okrem iného zadefinovať vakcináciu ako súčasť lekárenskej starostlivosti. Určiť by sa muselo personálne aj priestorové vybavenie poskytovateľov. Rozšíriť by sa tiež mali kompetencie farmaceutov o právo vykonávať očkovanie.

„Ak sa pozrieme na podiel zaočkovanosti populácie na Slovensku proti sezónnej chrípke, je namieste otázka, či je tu ochota prekonávať legislatívne a regulačné bariéry, a ako veľmi regulátorom záleží na podpore verejného zdravia prostredníctvom očkovania,“ dodala viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.