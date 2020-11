Bude vakcín proti koronavírusu dosť pre všetkých? Slovenský vedec v tom má jasno

Americký farmaceutický gigant Pfizer spolu s nemeckou spoločnosťou BioNTech sa aktuálne nachádzajú vo finálnom štádiu klinických testov vakcíny proti koronavírusu.

Podľa prvotných dát môže mať 90-percentnú účinnosť, čo väčšina sveta vníma ako signál k masovým objednávkam. Európska komisia (EK) pripravuje dohodu o zabezpečení 300 miliónov dávok tejto vakcíny, ďalšie tri dohody uzatvorila aj s inými farmaceutickými spoločnosťami.

Tie pre štáty „európskej dvadsaťsedmičky“ pripravia takmer miliardu dávok. Spoločnosti Pfizer a BioNTech zároveň informovali, že už podpísali kontrakty na dodávky 570 miliónov dávok pre roky 2020 a 2021 s možnosťou nákupu ďalších 600 miliónov dávok. Bude to však stačiť?

Kvôli konšpirátorom to nemusí fungovať

Opýtali sme sa na názor slovenského molekulárneho biológa Petra Celeca. Ako hovorí, vývoj a schválenie vakcíny je zbytočné, ak sa neaplikuje. „To závisí od dvoch dôležitých faktorov – dopyt a ponuka. V tomto prípade sa zdá, že problém môže byť na oboch stranách. Firmy síce produkujú milióny a desiatky miliónov dávok, ale bude treba stá milióny a možno miliardy,“ povedal pre portál vZdravotnictve.sk.

Povedzme, že v počet vyrobených vakcín problém nebude. Avšak správanie sa ľudí ním byť môže. „Na druhej strane, v mnohých krajinách sa tak rozširuje nedôvera a konšpirácie, že je reálny predpoklad, že sa nechá očkovať len menšina populácie. Je smutné, že to už asi platí aj o Slovensku,“ upozorňuje Celec.

Je dôležité, aby bolo očkovaných čo najviac ľudí. Keď je v komunite zaočkovaných dostatok ľudí, patogén ťažko cirkuluje. Je to preto, lebo väčšina ľudí, s ktorými sa stretne, je vďaka vakcíne imúnna.

Zároveň platí, že čím viac ľudí je očkovaných, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa ľudia, ktorí nemôžu byť zaočkovaní alebo sa očkovať nedali, nakazia škodlivým patogénom. V tomto prípade hovoríme o takzvanej „imunite stáda“.

Ako prebieha testovanie?

Pfizer napriek tomu so štúdiou určite neplánuje skončiť. Ako vlastne aktuálne testovanie vakcíny prebieha? „V tretej fáze sa aplikuje vakcína a placebo veľkému počtu probandov (pozn. pokusných osôb). Štúdie sú dvojito zaslepené, čiže ani probandi, ani lekári nevedia, čo aplikujú,“ vysvetľuje Celec.

Následne sa sleduje, či sa pokusné osoby infikujú. V závere štúdie, v konkrétne preddefinovam čase, sa odhalí, ktorí z infikovaných pacientov dostali vakcínu a ktorí placebo.

„V tomto prípade drvivá väčšina z infikovaných bola v skupine, ktorá dostala placebo, takže vakcína je efektívna. Ak by bola 100-percentne efektívna, tak ani jediný infikovaný by nebol predtým vakcinovaný,“ vysvetľuje Celec.

Tak si zrejme väčšina obyvateľstva vakcínu predstavuje, avšak nežijeme v dokonalom svete. „Úspešnosť 90% je ale veľmi veľa a ovela viac, ako sa predpokladalo,“ dodáva vedec.

To, že 90% je skutočný úspech, dokazuje aj nastavenie amerických úradov. Každá vakcína musí byť podľa nariadení Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) účinná prinajmenšom na 50%, už tak málo stačí. Testovanie vakcíny je, samozrejme, jednoduchšie a rýchlejšie tam, kde je výskyt choroby najvýraznejší.

Mohli sme mať po pandémii

Podľa Celeca je škoda, že sme sa ako krajina na vývoji tejto či iných vakcín v rámci klinických štúdii nepodieľali. „Ak by sme namiesto testovania alebo popri ňom celoplošne ponúkali participáciu na testovaní vakcíny, či už tejto alebo inej, mohli sme mať na Slovensku možno už po pandémii,“ povedal vedec z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V prvom kole vakcínu dostanú zrejme seniori a zdravotníci. Avšak zatiaľ stále chýbajú údaje k tomu, aby bolo jasné, či bude mať práve pre nich vakcína zmysel.

„Zatiaľ sú o vakcíne BioNTechu dostupné len predbežné dáta, dôležité chýbajú. Najmä vek probandov, hlavne tých infikovaných. Od toho závisí, či táto vysoká efektivity vakcíny platí aj pre vyššie vekové skupiny, ktorú budú pri prvom kole vakcinácie zrejme uprednostnené,“ vysvetľuje Celec.

Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe zdôrazňuje potrebu „bezpečnej a účinnej“ vakcíny. Kedy takú budeme mať? „Kedy bude vakcína dostupná, to nevedia asi ani vo firmách, ktoré ich vyvíjajú. Závisí to od ďalšieho priebehu štúdií, od spomínanej limitovanej produkcie, od schvaľovacieho procesu, ale aj od akceptácie v populácii,“ hovorí Celec a v závere dodáva, že ak sa podarí v rozumnom čas vakcinovať väčšinu populácie, je reálne, že pandémia postupne vyhasne.