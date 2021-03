Budú Slováci do leta zaočkovaní ako tvrdí Krajčí? Vakcín je dosť, ale experti to označujú za nereálne

Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Jana Ježíková v utorok na tlačovej konferencii povedala, že v marci má na Slovensko doraziť toľko vakcín, koľko prišlo za všetky mesiace očkovania doteraz, teda od decembra do februára.

„Ak by chodili sľúbené dodávky tak, ako sú naplánované zo strany dodávateľov, tento mesiac by sme vedeli spustiť očkovanie Pfizerom pre obyvateľov od 60 rokov,“ uviedla Ježíková s tým, že aktuálne sa táto skupina očkuje len vakcínou od AstraZeneca.

Do konca apríla by sa tak malo spustiť očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer a BioNTech aj pre obyvateľov od 50 rokov a do konca mája aj pre Slovákov vo veku od 40 rokov. Ak by sa medzitým začalo očkovať ruskou vakcínou Sputnik V, tieto lehoty sa skrátia o mesiac.

Uskutočniteľný plán?

Minister Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý vo štvrtok oznámil, že vo svojej funkcii končí, dodal, že všetci, ktorí budú chcieť, budú zaočkovaní do leta. Taký je plán, ktorý bude určite chcieť splniť aj jeho nástupca, avšak je reálny? Všetko je totiž závislé od dodávok vakcín.

„Súhlasím, že očkovanie ide pomaly a hlavne v poslednom období sa výrazne spomalilo. Spôsobilo ho meškanie vakcín nielen na Slovensko, ale i do celej Európy. To bol asi aj dôvod, prečo sa vláda rozhodla doviezť na Slovensko aj neregistrovanú vakcínu Sputnik V,“ myslí si Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Aj Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hovorí, že momentálne je tempo očkovania závislé od počtu disponibilných dávok vakcín dodaných na Slovensko. Problémov je však podľa oboch ďaleko viac.

Dodávky nechodia

Ešte 2. marca minister na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemiologickej situácii na Slovensku oznámil, že sa v priebehu mesiaca očakáva dodávka 413-tisíc vakcín Pfizer/BioNTech, 357-tisíc dávok AstraZeneca a 75-tisíc kusov očkovacej látky Moderna.

O týždeň neskôr, teda 9. marca, už oznámil len 305-tisíc vakcín Pfizer/BioNtech a 309-tisíc dávok AstraZeneca. Krajčí priznal, že ide o pokles oproti minulému týždňu. Aspoň spoločnosť Moderna stále garantuje dodanie 75-tisíc kusov ich očkovacej látky.

V apríli Slovensko zároveň očakávalo vakcíny od americkej spoločnosti Johnson & Johnson, ktorá iba vo štvrtok dostala registráciu Európskej liekovej agentúry (EMA). Rovno však oznámila, že bude s dodávkami meškať.

Čísla neklamú

Problém ale nie je len v meškajúcich vakcínach. Celkové čísla zaočkovaných ukazujú, že napriek dostatočnému množstvu očkovacích látok sa tempo vakcinácie stále spomaľovalo. Podľa údajov ministerstva je totiž vakcín na Slovensku viac ako stíhame očkovať.