Čaká Slovensko nová éra testovania na COVID-19? Zisťovali sme, kto bude môcť podstúpiť antigénový rýchlotest

Slovenskí epidemiológovia majú novú posilu – tzv. antigénové rýchlotesty (Ag rýchlotesty), ktoré štát nakúpil na efektívnejšie odhaľovanie nakazených.

Ako po pondelkovom rokovaní vlády uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf, 500-tisíc testov by už od utorka malo byť v skladoch a podľa agentúry SITA by sa ku konečným užívateľom mali dostať do konca tohto týždňa.

Poslúžia najmä nemocniciam

Uplatnia sa pri testovaní hospitalizovaných pacientov pred prijatím do nemocnice, pri plánovaných zákrokoch, akútnych príjmoch a slúžiť budú aj na testovanie onkologických pacientov pri ambulantnej starostlivosti s chemoterapiou, rádioterapiou či transplantáciách, uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Doplnilo, že „prínosom budú aj pri pretestovaní pacientov v jednodňovej chirurgii či sanitkách pri prevoze pacienta do nemocnice“.

Okrem toho budú antigénovými testami kontrolovaní aj zdravotnícki pracovníci a takisto pomôžu pri testovaní nelegálnych migrantov.

Na akom princípe fungujú?

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa vzorka podobne ako pri PCR testoch vyhodnocuje z výteru z nosohltana. Na rozdiel od genetického testu však antigénový test prezradí výsledok už oveľa skôr, a to do 15 minút.

„Mechanizmus sa podobá na tehotenský test – na zariadení sa ukáže jedna kontrolná palička a druhá v prípade, že je človek infikovaný novým koronavírusom,“ vysvetľuje na sociálnej sieti Facebook ŠÚKL.

Ako ďalej približuje, antigénové testy reagujú na bielkovinu, ktorá vírus obaľuje, kým PCR testy na vírusovú RNA.

Hoci sú menej spoľahlivé ako PCR testy, sú efektívnym nástrojom na selekciu potenciálne infikovaných.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pomôžu aj organizátorom hromadných podujatí

S novými testami budú pracovať aj súkromné laboratóriá. Záujemcovia ich môžu využiť napríklad na pretestovanie účastníkov konferencií, ale aj kultúrnych či športových podujatí.

„Využívame rýchle laboratórne antigénové testy novej generácie, ktoré vyžadujú pre vyhodnotenie analyzátor. Tieto rýchle testy s analyzátorom sú presnejšie než bežné antigénové rýchlotesty,“ uviedol pre portál vZdravotníctve.sk generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical Peter Lednický.

Podľa Lednického tieto testy už používajú niektoré slovenské nemocnice, pretože v porovnaní s bežnými antigénovými rýchlotestami vedia zachytiť aj bezpríznakových pacientov s menšou virálnou náložou.

Dva typy antigénových testov

„V princípe existujú dva druhy – manuálne vyhodnocovaný Ag rýchlotest a rýchly laboratórny Ag test vyhodnocovaný analyzátorom,“ pokračuje Lednický.

Oba poskytnú výsledok už do 30 minút, ale rozdiel je v ich presnosti. Manuálny Ag rýchlotest podľa neho funguje spoľahlivo len pri vysokých virálnych náložiach a pri stredných a nízkych jeho senzitivita padá k nule. Naopak, laboratórny Ag test obstojí aj pri stredných virálnych náložiach.

Koľko nakazených odhalia?

„Ak sa pozrieme na porovnanie s PCR metódou a prihliadneme na distribúciu virálnych náloží tak, ako ju registrujeme na Slovensku dnes, manuálny Ag rýchlotest by z celkového počtu PCR identifikovaných pozitivít odhalil 55 percent a rýchly laboratórny test 74 percent. Ak by sme brali do úvahy iba infekčných pozitívnych, manuálny rýchlotest by odhalil 68 percent a rýchly laboratórny test 83 percent z nich,“ opisuje šéf Alpha medical.

Ako ďalej objasňuje, infekčnosť alebo virálna nálož sa u jednotlivcov líši a nie každý je pre okolie rovnako rizikový.

„Virálnu nálož vieme merať počtom PCR cyklov. PCR je molekulárna kopírka a čím menej cyklov je treba na dosiahnutie detekčného limitu (tzv. CT hodnota), tým väčšia je vstupná nálož. Napríklad, pacient s hodnotou CT 12 má desať miliónov-krát väčšiu virálnu nálož (počet vírusov vo vzorke) ako pacient s CT hodnotou 35 (a preto bolo treba ,kopírovať‛ kratšie),“ približuje.

Zdroj: Alpha Medical

Rizikových bolo až 74 percent vzoriek

Pre zaujímavosť Lednický dopĺňa aj informácie z porovnania virálnej nálože, ktoré zahŕňalo 616 vzoriek. Až 60 percent z nich obsahovalo vysokú virálnu nálož, 38 percent strednú a 2 percentá nízku virálnu nálož.

Dopĺňa, že keď pozitívnych v každej skupine virálnych náloží vynásobíme príslušným koeficientom infektivity, dostaneme počet tých, ktorí sú pre okolie naozaj infekční. Zo 616 pozitívnych pacientov by podľa tejto metodiky bolo pre svoje okolie naozaj rizikových 454 pacientov, čo je 74 percent.

Zdroj: Alpha Medical

Zachytia časť pozitívnych prípadov

Bežné manuálne antigénové rýchlotesty sú podľa Lednického vhodné hlavne pre pacientov s príznakmi, v zmysle potvrdenia alebo vylúčenia ochorenia COVID-19, napríklad v rámci vstupnej triáže v nemocniciach. Laboratórne testy môžu nájsť využitie aj v DSS-kách či pri hromadných skríningoch.

Najspoľahlivejšími však podľa neho ostávajú aj naďalej PCR testy, ktoré majú takmer 100-percentnú presnosť. Bežné antigénové rýchlotesty sú spoľahlivé najmä v prípade pacientov, ktorí majú vysokú virálnu nálož, teda príznaky ochorenia COVID-19. V opačnom prípade stúpa riziko falošne negatívneho výsledku.

Napriek tomu môžu zachytiť veľkú časť pozitívnych pacientov aj antigénové testy. Výsledok je však vhodné potvrdiť PCR metódou.

Ilustračné foto: SITA/(AP Photo/Ariana Cubillos)

Pre individuálnych samoplatcov nie sú dostupné

Laboratórne antigénové testy momentálne nie sú dostupné pre individuálnych samoplatcov, sú však vhodné na využitie pre organizátorov hromadných podujatí.

„Aj vzhľadom na to, že pre realizáciu testu je potrebný odber kvalifikovaným zdravotným personálom, logistika pre individuálnych pacientov by bola relatívne komplikovaná,“ vysvetľuje Lednický. Cena jedného testu však bude nižšia než pri PCR diagnostike.

Najspoľahlivejšou metódou je PCR test

Laboratórium Medirex pre vZdravotnictve.sk uviedlo, že vedia pre organizácie, ako sú napríklad veľkí zamestnávatelia alebo zariadenia DSS, ktoré si testy zakúpili, zrealizovať výter, ktorý je potrebný k testu. Ako dodala hovorkyňa spoločnosti Diana Madarászová, test však bude možné vzhľadom na jeho nízku senzitivitu v prípade bezpríznakových osôb vykonať výhradne na zodpovednosť objednávateľa.

Zdôraznila, že jedinou spoľahlivou metódou na potvrdenie ochorenia COVID-19 ostáva PCR test.